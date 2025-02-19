"Трамп живе у світі російської пропаганди": як Україні з цим боротися

Ніхто не чекав на заяви з російськими наративами від американського лідера

Неоднозначні заяви президента США Дональда Трампа з ретрансляцією російських наративів з’являтимуться і надалі. Основне завдання держави зараз — давати відповіді на хибні висловлювання.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог Роман Єделєв. За його словами, всередині країни Україна російську пропаганду перемогла, однак щодо США, у цьому випадку необхідні інші методи.

— Стає очевидно, що Трамп і та частина радників, яких він слухає, живуть у світі російської пропаганди. І якщо минула адміністрація боролася з російською пропагандою шляхом її заборони, то президент Трамп не тільки з нею боротися не буде, а і буде ретранслювати. Тому особливої ваги набуває боротьба з пропагандою, часи теплої ванни завершилися, це треба розуміти, – каже Єделєв.

Основне завдання держави зараз – давати відповіді на хибні заяви. Однак для цього, як зазначає співрозмовник видання, потрібний налагоджений механізм, якого поки що не існує. Насамперед його немає тому, що ніхто не очікував на ретрансляцію російських наративів від президента США. Проте зараз ми у новій реальності.

— Боротьба з пропагандою можлива лише одним засобом – правдою. Президент Трамп говорить про 350 мільярдів доларів допомоги від США. Президент Зеленський називає іншу суму. Істина існує, її треба знайти. Зрозуміло, що не хочеться витрачати сили на боротьбу не з Росією, а зі США. Але такі тепер умови.

Ретранслювати цю істину може не українська влада, а представники демократичної партії. Тобто тут варіантів багато.

Є твердження, які набагато складніше перевірити та спростувати. Але треба проговорити докази, які ставлять такі твердження під сумнів. Чи росіяни можуть зруйнувати Київ? Напевно, лише шляхом застосування ядерної зброї. Конвенційна зброя не може. І треба пояснити чому. Чому Росія не може "дуже швидко" захопити українські міста? Тут можна було б продемонструвати, наскільки ефективно Україна використала американську допомогу для оборони українських міст, — додає Єделєв.

Щодо заяв про нібито рейтинг Володимира Зеленського в 4%, то це, як наголосив співрозмовник видання, російська пропаганда і це розуміють усі.

— Але це наше розуміння ґрунтується на тому, що ми всередині України та української політики. Які контраргументи для Трампа та мешканця Техасу? Можливо, час створити уряд національної єдності, якщо вибори провести неможливо. Тому що нові виклики ставлять під сумнів існування української держави, чого ми вже трохи перестали боятися. А може, навіть почали готуватися до виборів, — каже політолог.

Російську пропаганду всередині України, на думку Єделєва, перемогли. Принаймні, як видається на офіційному рівні, шляхом заборони її ретрансляції. З російською пропагандою від президента США так боротися не вийде, оскільки потрібні інші методи. При цьому політолог вважає, що неприємних заяв Трампа ми почуємо ще багато, і до цього потрібно бути готовими.

— Не думаю, що США нас здають. Але реалії зараз інші. Війну треба буде вести за свій рахунок. Як би жахливо це не звучало, але не можуть під час війни за виживання зростати зарплати у державних службовців. Комунікація з новою адміністрацією — дуже складне питання, бо кожен вибір тягне за собою негативні наслідки. Абсолютно правильно, що ми зараз не чуємо різких заяв у відповідь. Конфронтація ні до чого не призведе, — пояснює Єделєв.

Він додав, що необхідні заяви, кроки, які демонструють готовність України до співпраці. Трамп потребує виборів. Потрібна комунікація, як і його команда бачить їх проведення за умов війни. Передумовою початку виборчого процесу має бути відсутність запуску ракет чи дронів по Україні хоча б упродовж 30 днів.

— Чи росіяни на це підуть? Навряд. А інакше — вибори провести неможливо. Тобто треба створити такі умови, щоб росіяни зірвали не те, щоб виборчий процес, а підготовку до виборчого процесу, — сказав політолог.

Наразі можна створити уряд національної єдності, щоб продемонструвати підтримку президента Зеленського з боку парламентських фракцій, а також провести з’їзд місцевих депутатів, на якому висловити підтримку. Проте постає питання безпеки такого з’їзду. Тобто варіантів досить багато, але чи вони дієві під час війни — питання.

— Розкрадання американської допомоги — може бути запит на сприяння у використанні цієї допомоги ефективніше. Україна ж теж має бути зацікавлена в такому аудиті, бо це наша обороноздатність. Але чи готові до цього розпорядники коштів американської допомоги в Україні?

На думку співрозмовника, Трамп навряд чи хоче перемоги Росії в Україні. А коли хоче, то нічого вже не допоможе.

— А якщо не хоче, то треба працювати. Ультиматуми ми відкидаємо, але до співпраці готові. Просто складно це прийняти після трьох років беззаперечної і беззастережної підтримки. Але її більше не буде, — підсумував Єделєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Трампа могли запропонувати Путіну в Ер-Ріяді? Колишній посол вказав на цікавий момент.