"Вони порушили її": Трамп вигадав для України ще одне звинувачення

Трамп вчергове озвучив неправдивий наратив про те, що США нібито надали Україні більше допомоги

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжує озвучувати антиукраїнські меседжі. На цей раз під час свого чергового виступу він не знайшов нічого кращого, аніж збрехати, що це саме Україна нібито зірвала підписання угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин.

Про це він заявив під час свого виступу в Маямі. За словами Трампа, ця угода нібито була потрібна для того, щоб США могли повернути гроші, витрачені на підтримку України. Щоправда, Трамп воліє не згадувати, що абсолютно уся військова та частина фінансової допомоги надавалася Сполученими Штатами на безповоротній та безоплатній основі.

Також Трамп вчергове озвучив неправдивий наратив про те, що США нібито надали Україні допомоги "на $200 млрд більше, ніж Європа" – хоча насправді об'єм європейської допомоги значно перевищує об'єм американської. Далі Трамп взагалі почав марити, заявивши, що Європа, мовляв, "дає гроші під гарантії" і отримує кошти назад, а США нібито не отримують нічого.

"Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. Гроші Європи гарантовані, вони отримують свої гроші назад. Це форма позики… Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкоземельних металів та інших речей, але вони порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому", – заявив він, забувши згадати, що угоду навіть не було підписано.

Як повідомляв "Телеграф", за оцінками західних експертів, угода про доступ США до рідкісноземельних металів України, яку відмовився підписати Зеленський, була рівноцінна "економічній колонізації України". На думку колишнього британського дипломата Яна Бонда, схоже, що Трамп діє так, "ніби американці мають право захопити національні активи України в обмін на допомогу, яку вони надали раніше".

Українські чиновники працюють над пропозицією, яка надасть Вашингтону більшого доступу до природних ресурсів країни, але натомість посилить гарантії безпеки США для України. Проте угоду, яку міністр фінансів США привіз до Києва, порівнюють із поділом африканських колоній європейцями у 18 столітті. Загалом, саме через це президент України Володимир Зеленський категорично відмовився підписувати цю угоду.