Про рейтинг, гроші США та переговори: Зеленський прокоментував заяви Трампа (головне)

Зеленський прокоментував резонансні звинувачення Трампа на свою адресу

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у середу, 19 лютого, відреагував на резонансні слова Дональда Трампа щодо низького рейтингу довіри українського лідера, звинувачень у нецільовому використанні коштів та можливих поступок Росії. "Телеграф" зібрав ключові тези з заяв українського президента.

"Сьогодні вранці вийшло опитування КМІС із 57% довіри до мене. Тому якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз – не вийде", – сказав Зеленський у відповідь на слова Трампа, що він має рівень довіри 4% і Україні потрібні вибори. Все це російська дезінформація — саме Росія в Ер-Ріяді назвала Трампу такі неправдиві цифри.

Президент додав, що у найближчі два тижні через соцопитування буде продемонстровано рівень довіри до інших світових лідерів, зокрема Трампа, Туска, Стармера та Ердогана.

Зеленський також спростував заяви про те, де поділось 300 мільярдів допомоги від Америки: "США дали нам близько $67 млрд зброєю та $31 млрд програмами до бюджету. Це точно не коштувало $500 млрд, це не серйозна розмова," – пояснив президент. За його словами, війна коштувала Україні $320 мільярдів, з яких $120 мільярдів заплатили українці, а ще $200 мільярдів — США та Європа. "У нас все дуже зрозуміло", — підсумував він.

"США допомогли Путіну вийти з багатолітньої ізоляції переговорами у Саудівській Аравії," – заявив Зеленський, коментуючи деякі аспекти зовнішньої політики США.

Водночас президент висловив оптимізм щодо співпраці з Об'єднаними Арабськими Еміратами: "Думаю, Емірати серйозно вкладатимуться в Україну." Також він сказав, що у разі, якщо США перестануть підтримувати Україну, це може зробити Євросоюз.

"Ми повинні передусім дивитися на те, а що думає народ, який воює? Йти на поступки Росії? Це підтримує 1% населення. Здається, що це можна вирішити якимись домовленостями. Ні, це неможливо", – підкреслив Зеленський, демонструючи консолідовану позицію українського суспільства.

Зеленський також повідомив про плани відвідати фронт разом із американським представником: "Я поїду з Келлогом на фронт. Нехай поспілкується з військовими."

Також раніше "Телеграф" писав, що Зеленський переніс візит до Ер-Ріяду і жорстко висловився про зустріч росіян з американцями.