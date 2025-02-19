Зеленський розповів, що робитиме Україна, якщо США зупинять допомогу

Враховуючи політику Трампа, Київ активніше співпрацюватиме з Європою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпочав перемовини з європейськими союзниками на тлі потепління відносин між США та Росією.

Про це повідомляє "Суспільне". Відповідаючи на запитання журналістів, президент зазначив: перемовини України з європейськими лідерами вже розпочато.

"Я вірю, що вони будуть готові фінансувати Збройні сили України, якщо США цього не зроблять", — заявив Володимир Зеленський.

Також президент України зазначив, що США допомогли вийти Володимиру Путіну та його режиму із багаторічної ізоляції. За його словами, в адміністрації Трампа розглядають Путіна не як агресора, який розпочав війну з Україною, а як "жертву агресії".

"Я хотів би, щоб було більше правди у команди Трампа, тому що все це точно не впливає позитивно на Україну... Я думаю, що Путін і росіяни дуже радіють, тому що з ними обговорюють питання, як із жертвою", — сказав Зеленський.

Він додав: Україні не потрібні гарантії безпеки від росіян — нашій країні потрібний захист від нової ймовірної російської агресії.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у Вашингтоні не мають наміру знімати санкції проти Росії, поки не буде досягнуто згоди про припинення війни з Україною.