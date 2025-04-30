Російський соціолог-опозиціонер Ігор Ейдман розповів, як можна описати перші сто днів правління президента США Дональда Трампа

Є хороша та погана новина. Багато противників Трампа побоювалися, що до влади США прийшов потенційний диктатор. Однак перші сто днів показали, що президентом став швидше містер Хаос.

Фашистські та комуністичні диктатори чітко знали, що вони хочуть, і йшли до своєї мети. Їхні прагнення були ірраціональні, але політичні інструменти цілком ефективні. На відміну від них, Трамп може лише проголошувати свої хотілки, він навіть не замислюється про технологію їх реалізації.

Правління Трампа це торжество трьох "н": некомпетентності, неадекватності, неефективності. Він сам та його команда некомпетентні в тому, чим займаються. Божевільний конспіролог Кеннеді вирішує проблеми охорони здоров’я. Журналіст-алкоголік Хегсет керує обороною країни. Шахраюватий девелопер Віткофф стає головним міжнародним перемовником. Коментаторка-фрік Габбард координує питання безпеки.

Всі вони, як і Трамп, неадекватно сприймають реальність, живуть у вигаданому світі власних конспірологічних фантазій. Їх бос остаточно повернувся на своїй величі, а вони всіляко підігрують його нарцисизму.

Практично у всіх областях політика американської адміністрації в минулі сто днів розвивалася за таким сценарієм. Трамп ставив нереальну мету: мир за 24 години, купимо Гренландію, змусимо всіх платити США величезні тарифи тощо й тощо. Його улеслива свита брала під козирок — починалися хаотичні, непродумані, суперечливі дії з нульовим, точніше, руйнівним результатом. Далі Трамп здавав назад або погрожував "вийти із процесу". Позаду нього залишалися лише руїни: відносин із союзниками, біржових індексів, здорового глузду.

Містер Хаос займається руйнуванням створеного кількома поколіннями його попередників, наприклад євроатлантичної єдності. Однак він нездатний нічого створити замість зруйнованого, навіть організувати якийсь новий фашизм, чого хотіли б багато хто в його оточенні. На цих руїнах Трамп та його кліка не можуть надовго затриматися при владі.

Так, він ініціює якісь переслідування своїх противників, порушує закони, намагається встановити авторитарну владу, ділити світ із Путіним. Але все це має такий же хаотичний і безглуздий характер, як і його дії в інших напрямках. Коли Гітлер вирішив домовитися зі Сталіним, йому вистачило кілька днів. Трамп, у випадку з Путіним, на щастя, навіть на це виявився нездатним.

Отже, після ста днів Трамп є дві новини: одна хороша, інша погана. Диктатури у США не буде, буде хаос до кінця адміністрації Трампа.

Джерело: пост Ейдмана у Facebook.