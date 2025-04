Криптокомпанія Трампа вимагала мільйони за "партнерство": навколо президента США розгорається новий скандал

The New York Times розкрило схеми криптовалютного бізнесу Трампа

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі скандалу через свою криптовалютну компанію World Liberty Financial. Як виявило The New York Times, фірма родини Трампа пропонувала іншим компаніям угоди, де за використання імені президента просила таємні платежі.

Водночас сам Трамп, який раніше критикував криптовалюти, тепер підписує укази, що підвищують вартість активів його власної компанії. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

Журналістське розслідування виявило, що World Liberty пропонувала іншим криптостартапам таємні угоди, де за "партнерство" з компанією Трампа вимагали багатомільйонні виплати. За схемою, стартапи мали купувати токени World Liberty на суми від 10 до 30 мільйонів доларів, натомість компанія Трампа інвестувала значно меншу суму в їхні монети, залишаючи собі до 20% від суми як "премію".

"Це чорна пляма для нашої індустрії", – сказав виданню Андре Кроньє, засновник SonicLabs, який відхилив пропозицію World Liberty. За його словами, ті, хто погоджувався на такі умови, очевидно, сподівалися заробити на зв'язку з "офіційно підтриманим проєктом Трампа".

За словами The New York Times, компанія успішно залучила інвесторів з різних країн, включаючи Ізраїль, Гонконг, ОАЕ та Сінгапур. Деякі з інвесторів мають проблеми з американськими регуляторами або прагнуть отримати схвалення адміністрації Трампа для своїх бізнес-проєктів у США.

В матеріалі зазначається, що президент США вже здійснив кілька політичних рішень, які безпосередньо вплинули на вартість активів World Liberty. Зокрема, оголошення про створення "Криптовалютного резерву США", до якого увійде Ether – криптовалюта, якої World Liberty накопичила на 240 мільйонів доларів, спричинило зростання її вартості на 33 мільйони доларів за один день.

Демократи в Конгресі висловили занепокоєння змішуванням бізнес-інтересів та президентських повноважень, однак їхня спроба внести поправки до законопроєкту про стейблкоїни, щоб заборонити родині Трампа випускати власну стабільну криптовалюту, зазнала невдачі, пише The New York Times.

Критики сказали виданню, що жоден із попередніх бізнесів родини Трампа не створював таких масштабних конфліктів інтересів, як World Liberty Financial. А це, за їхніми словами, розмиває межу між приватним підприємництвом та державною політикою безпрецедентним в історії США чином.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що до Конгресу внесено пропозицію про імпічмент Трампа. Ми розповіли, скільки їх уже було за всю історію.