Через Трампа здорожчають кросівки Adidas: кого це торкнеться перш за все

Президент Трамп запровадив підвищені мита з метою повернути виробництво до США

Мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, спричинили не тільки здорожчання автомобілів, техніки, електроніки, запчастин та інших товарів. Неочікувано про це заявили в Adidas.

За інформацією ВВС, німецький бренд спортивного одягу попередив, що не зможе підтримувати рівень прибутку через невизначеність з митними тарифами. Це напряму вплине на вартість популярних моделей кросівок на американському ринку.

Головний виконавчий директор Бйорн Гульден заявив: "Оскільки ми наразі не можемо виробляти майже жодного з наших продуктів у США, ці вищі тарифи зрештою призведуть до зростання вартості всієї нашої продукції для ринку США".

Найбільше від нових тарифів постраждають виробники одягу, які розміщують виробництво в таких країнах як Китай та В'єтнам. Саме ці країни зазнали найвищих митних зборів від американської адміністрації.

"Наразі неможливо кількісно оцінити зростання витрат внаслідок тарифів або зробити висновок про те, який вплив це може мати на споживчий попит на нашу продукцію", – зазначив Гульден.

В'єтнам, який став світовим центром виробництва спортивного взуття, підпадає під дію найсуворіших американських тарифів у розмірі 46%. Такі гіганти як Nike, Puma та Adidas розмістили там свої найбільші виробничі потужності.

Президент Трамп запровадив підвищені мита з метою повернути виробництво до США. Проте Adidas стверджує, що в Сполучених Штатах бракує спеціалізованих підприємств та кваліфікованих працівників для виготовлення кросівок.

Наразі високі тарифи для В'єтнаму тимчасово призупинені на 90 днів, поки країни намагаються досягти нових домовленостей. За цей час Adidas збільшив експорт продукції до США та перенаправив товари, вироблені в Китаї, на інші ринки.

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