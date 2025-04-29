Після поховання Папи Римського у Трампа зʼявилась нова мрія

У Трампа з'явилися нові амбіції

Дональд Трамп здивував своєю відповіддю на запитання про кандидатуру наступного Папи Римського. Президент США заявив, що сам хотів би зайняти цю посаду.

Про це Трамп повідомив, коли журналісти запитали його думку щодо можливого наступника на папському престолі. "Я хочу бути Папою Римським", – несподівано заявив Трамп, передає Fox News.

Пізніше глава Білого дому дав зрозуміти, що його слова були жартом, і він "нікому не віддає перевагу" з-поміж претендентів на високу духовну посаду. Втім, президент США все ж згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана.

"Маю сказати, що у нас є кардинал з Нью-Йорка, який дуже хороший. Тож подивимося, що буде", – додав Трамп.

Такі непередбачувані висловлювання вже стали візитівкою американського президента. Раніше Дональд Трамп неодноразово дивував публіку своїми амбіційними заявами. Наприклад, він називав себе "найкращим президентом США з часів Авраама Лінкольна", стверджував, що має "найвищий IQ", а також називав себе "стабільним генієм".

Нагадаємо, що похорон Папи Римського Франциска відбувся лише у суботу, 26 квітня. Питання про наступника на папському престолі зараз є однією з найбільш обговорюваних тем у світових ЗМІ.