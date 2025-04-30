Российский социолог-оппозиционер Игорь Эйдман рассказал, как можно описать первые сто дней правления президента США Дональда Трампа

Есть хорошая и плохая новость. Многие противники Трампа опасались, что к власти в США пришел потенциальный диктатор. Однако первые его сто дней показали, что президентом стал скорее мистер Хаос.

Фашистские и коммунистические диктаторы четко знали, что они хотят, и шли к своей цели. Их стремления были иррациональны, но политические инструменты — вполне эффективны. В отличие от них, Трамп может только провозглашать свои хотелки, он даже не задумывается о технологии их реализации.

Правление Трампа это торжество трех "н": некомпетентности, неадекватности, неэффективности. Он сам и его команда некомпетентны в том, чем занимаются. Сумасшедший конспиролог Кеннеди решает проблемы здравоохранения. Журналист-алкоголик Хегсет руководит обороной страны. Жуликоватый девелопер Виткофф становится главным международным переговорщиком. Комментатор-фрик Габбард координирует вопросы безопасности.

Все они, так же как и Трамп, неадекватно воспринимают реальность, живут в придуманном мире собственных конспирологических фантазий. Их босс окончательно повернулся на собственном величии, а они всячески подыгрывают его нарциссизму.

Практически во всех областях политика американской администрации в прошедшие сто дней развивалась по такому сценарию. Трамп ставил нереальную цель: мир за 24 часа, купим Гренландию, заставим всех платить США огромные тарифы и т.д., и т.п. Его подобострастная свита брала под козырек — начинались хаотичные, непродуманные, противоречивые действия с нулевым, вернее, разрешительным результатом. Далее Трамп сдавал назад или грозился "выйти из процесса". Позади него оставались лишь руины: отношений с союзниками, биржевых индексов, здравого смысла.

Мистер Хаос занимается разрушением созданного несколькими поколениями его предшественниками, например, евроатлантического единства. Однако он неспособен ничего создать взамен разрушенного, даже организовать какой-то новый фашизм, чего хотели бы многие в его окружении. На этих развалинах Трамп и его клика не могут надолго задержаться у власти.

Да, он инициирует какие-то гонения на своих противников, нарушает законы, пытается установить авторитарную власть, делить мир с Путиным. Но все это носит такой же хаотичный и бестолковый характер, как и его действия в других направлениях. Когда Гитлер решил договориться со Сталиным, ему хватило на это нескольких дней. Трамп, в случае с Путиным, к счастью, даже на это оказался неспособен.

Итак, после ста дней Трампа есть две новости: одна хорошая, другая плохая. Диктатуры в США не будет, будет хаос до конца администрации Трампа.

Источник: пост Эйдмана в Facebook.