Новий рекорд: скільки разів за 100 днів президентства Трамп грав у гольф

Майже третину свого президентського терміну Трамп грав в гольф

Президент США Дональд Трамп за перші 100 днів другого терміну провів більше часу на гольф-полях, ніж за аналогічний період першої каденції. За цей час він здійснив 28 візитів до своїх гольф-клубів, що значно перевищує показник у 18 поїздок під час перших 100 днів попереднього терміну.

Відповідну інформацію повідомляє Sky News. Зазначається, що Трамп 18 разів відвідував Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч поблизу Мар-а-Лаго, тричі грав у Trump National Doral у Маямі, двічі — у Trump National Golf Club Jupiter і двічі — у Trump National Golf Club Bedminster (обидва рази з ночівлею).

Ще три візити він здійснив до Trump National Golf Course у Вірджинії.

Найулюбленішим полем президента цього року став клуб у Вест-Палм-Біч. При цьому Трамп потрапив під критику після того, як офіційні канали Білого дому використали для оголошення його перемоги на клубному чемпіонаті з гольфу у Флориді — всього за кілька днів після того, як нові тарифні рішення президента призвели до значного падіння біржових індексів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп встановив у власному гольф-клубі статую, присвячену самому собі. Монумент, який став подарунком, настільки сподобався главі держави, що він вирішив встановити його на території одного зі своїх об'єктів.