Головний редактор сайту "Європейська правда" Сергій Сидоренко розповів, що відбувається на виборах у Румунії

Про Румунію. Важливо розуміння. У Кремлі, мабуть, уже поставили горілку в холодильник і захоплено дивляться на Румунію, де зараз триває жорстка схватка за друге місце на президентських виборах.

Чому за друге? Бо переможець першого туру був відомий наперед, і це — Джордже Сіміон, проросійський г-н, який відкрито виступає проти України та ЄС, прикриваючись традиційними ультраправими лозунгами. Такий собі "Джорджеску, але в профіль". Чому у Румунії неприхована пупсня лідирує на виборах — окрема непроста нема, про яку ЄП не раз писала. Але наразі це сумний факт. Сіміон — перемагає, але не стає президентом з першого туру.

А от за друге місце, тобто за вихід у другий тур, б'ються відразу три гравці, яким екзитполи дають майже рівні шанси.

1) офіційний кандидат від (дискредитованої) влади, Крін Антонеску.

2) прозахідний реформатор, мер столиці (якого мало знають у провінції), Нікушор Дан.

3) експрем'єр зі стрьомними зв'язками та минулим Віктор Понта.

Далі у пості я ризикну передбачити, хто з них переможе. Хоч і без чіткої певності. Подивимося завтра, чи вдалося:) А спершу — про те, чому це важливо.

Злиті (та офіційно не підтверджені) дані екзитполів, якими поділилося зі мною джерело в Румунії, кажуть, що станом на обід розклад сил такий:

Сіміон 32%

Антонеску 22%

Дан 21%

Понта 20%

Ласконі 5%

Це не остаточні дані, голосування ж триває. Крім того, і це ще важливіше — у Румунії надзвичайно вагомим є голос діаспори, яка голосує у реально значних масштабах. Для неї за кордоном відкривають дільниці у кав'ярнях та бібліотеках, а не лише у посольстві (до речі, це — досвід, який повоєнній Україні доведеться перебирати). Для розуміння: у маленькій Молдові відкриті ПОНАД 60 дільниць на румунських виборах.

Sergiy Gerasymchuk написав учора, що для України ідеальним був би другий тур Сіміон-Дан, і з цим можна лише погодитися.

По-перше, Дан іде на вибори з чітко проукраїнським і проєвропейським порядком денним. У складній румунській політичній реальності це — найкращий вибір з тих кандидатів, які є у списку. А по-друге, Дан має реальні шанси перемогти зло, тобто Сіміона, у разі якщо чинна влада почне реальну агітацію за нього, щоби уберегти країну від гіршого для неї варіанту.

Кандидат від чинної влади Крін Антонеску для нас, до речі — також зовсім не зло. Він збереже чинну румунську лінію, норм варіант для України.

АЛЕ. По-перше, є реально високий шанс, що він пролетить у другому турі, і переможе проросійський Сіміон. Влада у Румунії просто неймовірно дискредитована. Потенціалу нарощування підтримки у її представника мало. Харизми у Кріна — ще менше. Ну і по-друге, перемога Антонеску лише відтягує момент, коли у Румунії відбудеться колапс старих партій і антиукраїнські елементи переможуть.

А Понта з його сербськими, часом російськими зв'язками — це реально дуже стрьомно і непередбачувано. Ну і знову ж таки, шанси на його поразку Сіміону у другому турі дуже високі.

А тепер про позитив. Повторюся, без певності, але я готовий поставити на вихід у другий тур Нікушора Дана. І якщо так — то це означає, що найкращий можливий для України варіант іде до втілення.

Що дає підстави для оптимізму? Перш за все, ШАЛЕНА явка у діаспорі. На 15.00 маємо 688 тис голосів у діаспорі порівняно з 427 тис голосів на попередніх (потім скасованих) виборах у листопаді 2024 року, пише g4media.

Хто створив таку мобілізацію, за кого пішли люди?

Маю всі підстави припустити, що лідерами голосування у діаспорі будуть Сіміон і Дан. Так, Сіміон тут теж буде на першому місці (Джорджеску також виграв у діаспорі). Але ж Сіміон і без них перемагає у першому турі.

Питання лише в тому, хто буде другим. І це — точка переваги Нікушора Дана, який для прогресивних румунів став таким собі символом шансу на зміни. Ну не за Антонеску ж і не за Понту люди у діаспорі поїхали на дільниці, згадавши, що вони є румунами!

Що ж, тримаємо кулаки за те, щоби ця тенденція збереглася до закриття дільниць. А також — щоби після того влада Румунії нарешті проявила державне мислення, а не тільки шкурне, і "впряглася" за те, щоби Сіміон програв. Як державницькі дії влади, так і поразка Сіміона — далеко не безумовні варіанти. Але будемо на це сподіватися.

Джерело: пост Сидоренка у Facebook.