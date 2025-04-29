На батьківщині Дракули до влади рветься фанат Трампа: як він ставиться до України

Перший раунд виборів відбудеться 4 травня

Лідер румунської партії Альянсу Союзу румунів (AUR) Джордж Сіміон висунув свою кандидатуру на вибори президента. Він пишається тим, що ідеологія його партії максимально наближена до ідеології MAGA.

Та чи збігається вона у питаннях щодо України. Про це розповідає Politico.

"Ми (AUR — ред.) є природними союзниками Республіканської партії, і ми майже ідеально пов'язані ідеологічно з рухом MAGA", — сказав Сіміон.

AUR — це соціально консервативна партія з ірдентистським поглядом на відновлення більшої Румунії, що підвищує перспективу потенційних територіальних суперечок та зіткнень з Україною, Молдовою та Болгарією. Водночас Сіміон заперечує, що він проросійський, але хоче припинити військову допомогу Україні.

Зауважимо, що перший раунд виборів президента у Румунії, яка вважається батьківщиною графа Дракули, відбудеться 4 травня, а другий — 18 травня.

38-річний Сіміон пообіцяв у разі перемоги віддати найвищу посадову Келіну Джорджеску, якому було заборонено подавати власну кандидатуру на вибори.

Що Сіміон говорив про Україну

Кандидату у президенти Румунії заборонено в'їжджати до України та Молдови, адже раніше він підтримував ідею забрати частини територій країн-сусідок. Проте сам Сіміон сказав, що молився, щоб Трамп знайшов спосіб принести мир в Україну.

Як пише Politico, війна створює дилему для Сіміона. Він націоналіст і вважає, що першочергово потрібно подбати про могутність та захист Румунії. У цьому питання він позиціонує себе як кандидата, який може тримати США відданими дислокації військ у Румунії. Проте водночас він підтримує ідею зменшення допомоги Україні, але не для того, щоб допомогти Росії, а щоб більше ресурсів було у Румунії.

"Те, чого ми бажаємо, як країна, яка постраждала від німецького та російського імперіалізму в історії, полягає в тому, щоб ця мирна формула була з новими гарантіями безпеки на наступні 30-50 років, щоб Росія не могла знову робити те, що вона зробила, порушуючи всі міжнародні договори", — сказав Сіміон.

Політик також спростував те, що нібито хотів виводити Румунію з ЄС. Виданню він сказав, що хоче, щоб його країна залишалася членом, але Союз повинен зосередитися виключно на економіці і не втручатися в культуру та оборону.

Сіміон також підкреслив, що хоче, щоб Румунія залишилася в НАТО на чолі з США.

"Я не вірю, що сили оборони на чолі з Францією та Великою Британією можуть стати альтернативою рішенню безпеки, яке працювало з часів Другої світової війни, формулі Pax Americana", — сказав Сіміон, посилаючись на нову архітектуру безпеки для Європи і, зокрема, післявоєнної України.

Замість цього, за його словами, країни НАТО повинні робити так, як того вимагає Трамп, збільшуючи свої військові витрати.

"Я вважаю справедливим платити за власну безпеку та інвестувати у власну безпеку", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Румунія практично "зірвала" проведення масштабних навчань НАТО Dacian Spring 25 через поганий стан інфраструктури.