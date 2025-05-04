Румунія знову обирає президента: як відбуваються повторні вибори та що відомо

Вже понад 4,5 мільйона румунів проголосували на виборчих дільницях

У неділю, 4 травня, у Румунії триває голосування у першому турі повторних виборів президента країни після того, як попередні вибори, що відбулися у листопаді 2024 року, були анульовані Конституційним судом. Загалом зараз у списку для голосування – 11 кандидатів.

Про це повідомляє Digi24. Відомо, що 19 тис. виборчих дільниць працюватимуть з 7:00 до 21:00 за місцевим часом.

Після передвиборчої кампанії, в ході якої вперше відбулися три раунди телевізійних дебатів між кандидатами, усі 11 учасників залишились у перегонах. Йдеться про таких осіб:

Крін Антонеску (альянс "Румунія вперед"),

Олена Ласконі (Союз порятунку румунів),

Сільвіу Предойу (Національна ліга дій),

Джордже Сіміон (Альянс за єдність румунів),

Лавінія Шандру (Соціал-ліберальна гуманістична партія),

Крістіан Терхеш (Національно-консервативна партія),

Себастьян Попеску ("Нова Румунія"),

Незалежні кандидати:

Іон Бану-Муссел,

Нікушор-Даніель Дан,

Петру Фунеріу

Віктор Понт.

Інфографіка "Телеграфа"

Станом на 14:00 вже відомо, що понад 4,5 мільйона румунів проголосували на виборчих дільницях по всій країні. Різниця у чисельності населення між міськими та сільськими районами збільшилася на користь міських.

Явка виборців у країні перевищила 25% (у постійних списках зареєстровано майже 18 млн. виборців).

Передіторія

Як відомо, наприкінці листопада минулого року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, на яких переміг Келін Джорджеску. Політик із відкритими проросійськими поглядами згідно з опитуваннями не повинен був набрати навіть кількох відсотків, а тому в Румунії запідозрили масштабне російське втручання у виборчий процес. Зокрема, повідомлялося, що росіяни провели масштабну пропагандистську кампанію через сервіс TikTok.

На початку грудня суд анулював результати голосування, а повторні вибори було призначено на травень 2025 року. За відставку президента виступають в основному ультраправі "Партія молоді" (ПМ), від якого висувався Джорджеску, "Альянс за союз румунів" (АСР) та SOS. ПМ та SOS відрізняються проросійськими поглядами, тоді як АСР просто має євроскептичну позицію.

Двічі було зібрано підписи для ініціації процедури імпічменту, але їм не вистачало голосів. А вже втретє до правих приєдналися депутати від проєвропейського та проукраїнського "Союзу за порятунок Румунії", які вважають, що перебування Йоханіс на посаді президента після завершення мандату суперечить демократичним принципам та поглиблює політичну нестабільність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що політична нестабільність у Румунії призвела до відставки президента. Глава держави Клаус Йоханніс у лютому 2025 року подав у відставку.