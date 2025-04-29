"Це трагедія". Прем'єр Канади Карні зробив першу заяву після виборів

Трамп створив нову реальність відносин США та Канади

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні від Ліберальної партії, яка за попередніми підрахунками перемагає на парламентських виборах, вже зробив свою першу заяву. Промову він проголошував в Отаві, не оминувши і відносини з США.

Про це пише Reuters. Зазначається, що Канада не забула скандальні заяви президента Дональда Трампа про "51-й штат" та його тарифи.

"Нашим старим відносинам зі Сполученими Штатами, засновані на неухильному поглибленні інтеграції, настав кінець. Система відкритої світової торгівлі, заснована на Сполучених Штатах, система, на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, система, яка, хоча й не ідеальна, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася", — сказав Карні.

За його словами, значне погіршення відносин між Канадою та США — "це трагедія", але Трамп створив цю нову реальність. Він наголосив, що наступні кілька місяців можуть бути складними для країни і потребуватимуть жертв, але Канада готова відстоювати свої інтереси.

"Ми вже подолали шок від американської зради. Але ми ніколи не повинні забувати уроки. Ми повинні піклуватися про себе, і понад усе, ми повинні піклуватися одне про одного", — додав Карні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до Конгресу внесено пропозицію про імпічмент Трампа. Вже відомо, скільки їх уже було за всю історію.