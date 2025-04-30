Бідний Вучич: Кремль та ЄС готові розірвати сербського лідера через день перемоги

У ЄС запропонували Сербії вибір

У Європейській комісії попередили президента Сербії Олександра Вучича про наслідки його можливого відвідування параду до 9 травня, який влаштовує Володимир Путін. У Росії через це вже висловили своє незадоволення.

За словами речника ЄК Гійома Мерсьє, єврокомісар з питань розширення Марта Кос напередодні відвідала Сербію. Його слова передає Суспільне.

"Вона (Кос, — ред.) також запевнила, що продовжуватиме підтримувати сербський народ у його прагненні до ЄС, але участь президента Вучича у військовому параді в Москві вплине на це зобов’язання", — сказав Мерсьє.

Він не став уточнювати, які наслідки загрожують Вучичу, проте наголосив, що ЄС з обережністю ставиться до своєї безпеки, а його чиновники так само обережно ставляться до лідерів країн, які поїхали на парад до Москви.

"Нам справді потрібно, щоб Сербія запевнила нас у своєму стратегічному напрямку. Тож позиція була чіткою з самого початку, і відносини з Росією не можуть бути як завжди", — додав спікер ЄК.

Представник російського МЗС Марія Захарова вже встигла накинутися з критикою на Європейський союз, виваливши багато нелюб'язних епітетів.

"Що це за "чорні мітки", які Захід роздає у вигляді якихось попереджень? Так діяли пірати, так діє мафія, так діють шантажисти та злочинці, так діють терористичні осередки", — сказала вона.

Слід зазначити, що Росія була визнана спонсором тероризму резолюціями Європарламенту та ПА НАТО від листопада 2022 року, тому бачити від її представників звинувачення інших країн у "тероризмі" як мінімум дивно. При цьому ЄС має й інші причини недолюблювати Росію, наприклад, вона на початку вторгнення в Україну вкрала у Європи близько 500 пасажирських літаків на 20 мільярдів доларів. Ну і можна навіть не згадувати про ядерний шантаж Кремля, з яким європейським країнам доводиться жити вже кілька років.

Як відомо, Сербія вже довгий час намагається дружити і з ЄС, і з Росією одночасно. Країна подала заявку на вступ до Євросоюзу ще 2009 року, а 2012 року стала офіційним кандидатом. Однак Сербія відмовилася вводити санкції проти Росії через вторгнення в Україну, хоча більшість країн ЄС вважають це обов'язковою умовою нових членів.