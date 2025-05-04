Главный редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко рассказал, что происходит на выборах в Румынии

О Румынии. Важно для понимания. В Кремле, наверное, уже поставили водку в холодильник и восторженно смотрят на Румынию, где прямо сейчас идет жесткая схватка за второе место на президентских выборах.

Почему за второе? Потому что победитель первого тура был известен заранее, и это — Джордж Симион, пророссийский г-н, открыто выступающий против Украины и ЕС, прикрываясь традиционными ультраправыми лозунгами. Некий "Джорджеску, но в профиль". Почему в Румынии нескрываемая пупсня лидирует на выборах — отдельной непростая тема, о которой ЕП не раз писала. Но сейчас это печальный факт. Симион – побеждает, но не становится президентом с первого тура.

А вот за второе место, то есть за выход во второй тур, сражаются сразу три игрока, которым экзитполы дают почти равные шансы.

1) официальный кандидат от (дискредитированной) власти, Крин Антонеску.

2) прозападный реформатор, мэр столицы (которого мало знают в провинции), Никушор Дан.

3) экс-премьер со стремными связями и прошлым Виктор Понта.

Дальше в посту я рискну предсказать, кто из них победит. Хоть и без четкой уверенности. Посмотрим завтра, удалось ли. А сначала – о том, почему это важно.

Слитые (и официально не подтвержденные) данные экзитполов, которыми поделился со мной источник в Румынии, говорят, что по состоянию на обед расписание сил таково:

Симион 32%

Антонеску 22%

Дан 21%

Понта 20%

Ласкони 5%

Это не окончательные данные, голосование продолжается. Кроме того, и это еще важнее — в Румынии чрезвычайно важен голос диаспоры, голосующей в реально значительных масштабах. Для нее за границей открывают участки в кафе и библиотеках, а не только в посольстве (кстати, это опыт, который послевоенной Украине придется перебирать). Для понимания: в маленькой Молдове открыты Свыше 60 участков на румынских выборах.

Сергей Герасимчук написал вчера, что для Украины идеальным был бы второй тур Симион-Дан, и с этим можно только согласиться.

Во-первых, Дан идет на выборы с четко проукраинской и проевропейской повесткой дня. В сложной румынской политической реальности это лучший выбор из тех кандидатов, которые есть в списке. А во-вторых, Дан имеет реальные шансы победить зло, то есть Симиона, если действующая власть начнет реальную агитацию за него, чтобы уберечь страну от худшего для нее варианта.

Кандидат от действующей власти Крин Антонеску для нас, кстати – тоже совсем не зло. Он сохранит действующую румынскую линию, норм вариант для Украины.

НО. Во-первых, есть реально высокий шанс, что он пролетит во втором туре и победит пророссийский Симион. Власть в Румынии просто невероятно дискредитирована. Потенциала наращивания поддержки у ее представителя мало. Харизмы у Крина – еще меньше. Ну и, во-вторых, победа Антонеску лишь оттягивает момент, когда в Румынии состоится коллапс старых партий и антиукраинские элементы победят.

А Понта с его сербскими, порой российскими связями – это реально очень сдержанно и непредсказуемо. Ну и опять же шансы на его поражение Симиону во втором туре очень высоки.

А теперь о позитиве. Повторюсь, без уверенности, но я готов поставить на выход во второй тур Никушора Дана. И если да – то это означает, что лучший возможный для Украины вариант идет к воплощению.

Что дает основания для оптимизма? Прежде всего, безумная явка в диаспоре. На 15.00 имеем 688 тыс. голосов в диаспоре по сравнению с 427 тыс. голосов на предыдущих (потом отмененных) выборах в ноябре 2024 года, пишет g4media.

Кто создал такую ​​мобилизацию, за которой пошли люди?

Есть все основания предположить, что лидерами голосования в диаспоре будут Симион и Дан. Да, Симион здесь тоже будет на первом месте (Джорджеску также выиграл в диаспоре). Но ведь Симион и без них побеждает в первом туре.

Вопрос только в том, кто будет вторым. И это — точка превосходства Никушора Дана, который для прогрессивных румын стал символом шанса на перемены. Ну не за Антонеску же и не за Понту люди в диаспоре поехали на участки, вспомнив, что они румыны!

Что ж, держим кулаки за то, чтобы эта тенденция сохранилась до закрытия участков. А также — чтобы после этого власти Румынии наконец-то проявили государственное мышление, а не только шкурное, и "впряглись" за то, чтобы Симион проиграл. Как государственные действия власти, так и поражение Симиона – далеко не безусловные варианты. Но будем на это надеяться.

Источник: пост Сидоренко в Facebook.