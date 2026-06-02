AI-стратег, консультант із цифрової трансформації бізнесу Віталій Кіро пояснює, чи справді технологія здатна знищити людство

Сем Альтман визнав свою помилку. Візіонер, який роками пророкував неминуче масове безробіття через штучний інтелект, нещодавно на конференції Commonwealth Bank of Australia зробив несподівану заяву. Він "радий помилятися" щодо того, як швидко ШІ скорочуватиме робочі місця. Альтман заперечує апокаліпсис для білих комірців, який прогнозувала більшість експертів у Кремнієвій долині, в тому числі — й він сам.

Варто розібратися, чому генеральний директор OpenAI раптом зробив такі "песимістичні" прогнози для його галузі. Адже хайп навколо ШІ не вщухає, і багато офісних працівників уже повірили, що технологія незабаром знищить людство.

Спершу – термінологічний лікнеп

Коли медіа, інвестори та менеджери говорять про "штучний інтелект", вони зазвичай мають на увазі великі мовні моделі (LLM). Це не інтелект у звичному розумінні, а статистична машина. Вона прогнозує наступне слово у тексті на основі трильйонів прикладів з інтернету.

ChatGPT, Claude, Gemini – це все LLM. Вони не думають, не розуміють і не відчувають. Вони просто генерують правдоподібний текст. Роблять це якісно, але надзвичайно дорого.

Справжній штучний інтелект, здатний навчатися, ставити цілі й діяти автономно, досі залишається науковою фантастикою або далекою перспективою. Між розумним автодоповненням і справжнім розумом лежить прірва космічних масштабів, не менша, ніж між диктатором Путіним та цивілізованим демократичним світом. Засновники ШІ-стартапів уникають цієї теми, адже так простіше залучати мільярдні інвестиції.

Бізнес вже починає тверезіти

Реальність починає тверезішати. Компанія Chaac Pizza Northeast, один із найбільших франчайзі Pizza Hut зі 110 закладами на Східному узбережжі США, позивається на $100 млн до материнської Yum! Brands.

Їм примусово запровадили AI-систему диспетчеризації доставки Dragontail. Замість прискорення процесу система його сповільнила. Кількість вчасних доставок упала з 90% до менш ніж половини, а продажі в Нью-Йорку просіли приблизно на 10%. "Dragontail зробив рівно протилежне тому, що обіцяв", – йдеться в позові.

Starbucks також відмовилася від AI-інструменту для інвентаризації в усіх кав’ярнях Північної Америки через 9 місяців після запуску. Система не змогла точно порахувати пляшки сиропу. Навіть у промовідео під час старту сканер пропустив пляшку м’ятного сиропу.

Операційний директор Uber публічно визнав, що витрати на ШІ важко виправдати. "Якщо ти не можеш провести пряму лінію між витраченими токенами і корисними функціями для користувача, – цей обмін важко обґрунтувати", – заявив він. Перед цим Uber витратив річний AI-бюджет усього за чотири місяці.

Microsoft теж рахує збитки. У травні 2026-го компанія почала відкликати ліцензії Claude Code в інженерів підрозділу Experiences & Devices, які розробляють Windows, Teams та Surface. Причина проста: оплата за токени вичерпала річний бюджет задовго до кінця року.

Компанія, яка інвестувала близько $13 млрд в OpenAI і просуває ШІ на ринку, сама не витримала власного чека.

Віталій Кіро вважає, що справжній штучний інтелект досі залишається науковою фантастикою

Про масштаби "оптимізму"

Дослідники з Gartner ще у 2025 році попередили: понад 40% проєктів з AI-агентами закриють до кінця 2027 року через високі витрати, невизначену цінність для бізнесу та низьку окупність.

Попри це, CEO Nvidia Дженсен Хуанг на GTC 2026 запропонував виділяти інженерам токен-бюджет у розмірі половини їхньої зарплати для ефективнішого використання ШІ. Тобто фахівець із зарплатою $500 тис. на рік має витрачати ще $250 тис. на токени. "Інакше я буду глибоко стурбований", – сказав Хуанг.

Водночас галузь рухається за інерцією: за прогнозом того ж Gartner, загальні витрати на ІТ та ШІ у 2026 році перевищать $6,3 трлн. Лише на сектор ШІ припаде понад $2,5 трлн. Ці астрономічні цифри продовжують зростати без жодних гарантій окупності.

Так що ж далі?

Я не вірю в апокаліпсис, як і в чарівну паличку.

ШІ – це потужний і дорогий інструмент, який зараз проходить етап, відомий серед технологів як "trough of disillusionment" (корито розчарування). Після завищених очікувань завжди настає протверезіння. Так було з крахом доткомів (dot-com bubble) на початку 2000-х та з блокчейном у 2018-му, який мав "ось-ось замінити банківську систему".

Визнання помилок Альтманом, судові позови Pizza Hut та повернення Starbucks до ручного підрахунку сиропів – це не крах технології. Це природний процес її дорослішання.

Відмовлятися від ШІ безглуздо. LLM уже допомагають лікарям, юристам, журналістам та програмістам. Ця допомога цілком реальна, а згодом з'являться ще потужніші інструменти.

Проте не варто впадати в паніку чи сліпо вірити в дива. Поки ШІ не забрав вашу роботу, він точно забирає тонни грошей у тих, хто купив хайп оптом.

Різниця між штучним інтелектом і великою мовною моделлю – це як різниця між людиною, що мислить, і розумним папугою. Обидва корисні, але керувати компанією папузі поки що ніхто не доручає.

Принаймні зараз.