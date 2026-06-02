Ці дикі тварини полюбляють красти ваші капці: зоолог розповів, чому так

Ці тварини можуть бути переносниками сказу

Досить часто лисиці можуть гратись гумовими капцями чи чимось схожим на пляжах, в селах та інших містах. Такі випадки зустрічаються не тільки в Україні, а й в Європі.

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, основною причиною цієї поведінки є пристосування до умов життя близько до людей.

"Я вам скажу тапочки — це по приколу всім лисицям красти. В мене родина живе у Відні надіслали відео з камер стеження будинкової території, як вночі лисиці крадуть гумові крокси, залишені на порозі хати. Спочатку була підозра на сусідів, але аналіз камер показав, що дві молоді лисиці бігають вночі крадуть і бавляться наче малі цуценята цими кроксами, а потім викидають їх за кілометр на дорозі", — каже зоолог.

Він додає, що також є інші тварини, які "грішать" схожими забавками, до прикладу, борсуки. Але їх в Україні майже не зустрінеш, чого не скажеш про Європу.

"Там тварини вже максимально адаптовані до умов життя в урбоекосистемі поруч з людиною. Бо через фрагментацію і трансформацію їхніх оселищ, в них, як то кажуть, варіантів немає, бо вже такої дикої природи, як в нас, в Європі майже не залишилося", — резюмує Дикий.

Для довідки

Лисиця — це небезпечний хижак, який може бути переносником сказу, навіть лисенята. Ця смертельна хвороба вражає мозок тварин та людей, тому займати хижаків не можна. Однією з ознак сказу є нетипова поведінка та відсутність страху, що часто демонструють лисиці в містах. Однак їхні візити також можуть бути обумовлені голодом та спробами знайти їжу.

