Можна втратити усі гроші. Яка проста дія з банкоматом загрожує вашим рахункам

Клієнтів банку закликають дотримуватись кількох правил

Під час зняття готівки в банкоматі чимало людей друкують чек про всяк випадок. Однак не всі знають, що ця проста дія може коштувати дуже дорого.

"Телеграф" розповість, чому краще не друкувати чеки без нагальної потреби та в чому їхня небезпека. Зауважимо, що надруковані квитанції не слід просто викидувати, їх треба знищувати.

Чому краще не друкувати чек у банкоматі

Квитанція про зняття готівки може містити багато інформації, якою можуть скористатись шахраї. Зокрема баланс на карті чи дані розрахункового рахунку, деталі операції. Якщо квитанція потрапить не в ті руки, її можуть використати в шахрайській схемі або для спроб отримати більше інформації про рахунок.

Саме тому банки рекомендують не друкувати квитанції без потреби, а перевіряти інформацію про транзакції через екран банкомата або мобільний додаток. Якщо ж чек все ж треба, то викидати його просто так не можна. Квитанції слід знищити: замалювати маркером усі дані, розірвати тощо.

Як захистити гроші на рахунку

перевіряти банкомат на наявність підозрілих накладок або камер;

закривати клавіатуру рукою під час введення PIN-коду;

не приймати допомогу від незнайомців біля банкомата;

одразу звертатися до банку, якщо картка застрягла в пристрої.

