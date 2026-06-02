До осені перевірять усіх: хто може втратити бронювання в Україні

Перевірка, оновлення критеріїв та зміни в "Дії" триватимуть кілька місяців

Уряд запускає масовий перегляд статусу критично важливих підприємств. Завершитися цей процес має до 1 вересня 2026 року. Наразі ті підприємства, які мають статус критично важливих його зберігаються, але не довше ніж до початку осені.

Про це йдеться в опублікованій Кабміном постанові. Зміни мають початися вже в червні — до 10 червня 2026 року органи влади мають переглянути категорії критичності для підприємств. Це стосується як органів центральної влади, так і міських та обласних військових адміністрацій.

Перевірити підприємства та установи, як вже мають статус критичних, мають до 1 липня 2026 року. Ті, що не відповідатимуть оновленим критеріям, можуть його втратити. Йдеться про ті, що є "критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення".

У разі виключення критерію, на підставі якого підприємство, установу, організацію було визначено такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, скасувати статус критично важливих Постанова КМУ № 692

Загалом всі рішення про надання статусу критично важливого підприємства мають бути переглянути до 1 вересня 2026 року.

Важливо, що усі відомства повинні передавати до Мінцифри оновлені критерії для визначення критично важливих підприємств не пізніше ніж через 10 днів після їх затвердження або змін. До 1 серпня 2026 року Міноборони, Мінцифри та Пенсійний фонд повинні доопрацювати свої електронні системи для реалізації нових правил. Також, Мінцифри протягом 14 днів після набуття чинності постанови Кабміну має оновити функціонал порталу "Дія" для роботи з новими процедурами.

Що зміниться в правилах бронювання:

Нові вимоги до заробітної плати. Для бронювання працівників критично важливих підприємств (у тилових регіонах) заробітна плата має становити не менше трьох мінімальних зарплат. Тобто поріг для бронювання — від 25941 грн. Для установ, що працюють на територіях можливих/активних бойових дій лишається 2,5. Вимога щодо коефіцієнта 2,5 не поширюється на державні та комунальні підприємства, резидентів Дія Сіті, релігійні організації, енергетичні компанії із пошкодженими потужностями, операторів ГРМ (аварійні бригади), нафтопереробні підприємства з часткою держави понад 25%, а також на компанії, що охороняють об'єкти ПЕК. Облік за одним місцем роботи. Військовозобов'язані, які мають відстрочку з інших причин (ст. 23 Закону про мобілізацію), а також ті, хто працює на підприємстві за сумісництвом, тепер враховуються в загальній кількості військовозобов'язаних компанії лише за одним місцем роботи. Контроль лімітів та покарання за їх перевищення. Якщо підприємство перевищило встановлені ліміти (квоти) на кількість заброньованих працівників, воно зобов'язане протягом 10 робочих днів самостійно подати електронну заяву через Портал Дія для анулювання "зайвих" бронювань. Зміни для резидентів Дія Сіті. Відповідність вимогам тепер має підтверджуватися податковими розрахунками сум нарахованого доходу (ПДФО, ВЗ) та єдиного внеску (ЄСВ) за останні шість календарних місяців.

