AI-стратег, консультант по цифровой трансформации бизнеса Виталий Киро объясняет, действительно ли технология способна уничтожить человечество

Сэм Альтман признал свою ошибку. Визионер, годами пророчивший неизбежную массовую безработицу из-за искусственного интеллекта, недавно на конференции Commonwealth Bank of Australia сделал неожиданное заявление. Он "рад ошибаться" относительно того, как быстро ИИ будет сокращать рабочие места. Альтман отрицает апокалипсис для белых воротничков, который прогнозировало большинство экспертов в Кремниевой долине, в том числе и он сам.

Следует разобраться, почему генеральный директор OpenAI вдруг сделал такие "пессимистичные" прогнозы для его отрасли. Ведь хайп вокруг ИИ не утихает, и многие офисные работники уже поверили, что технология вскоре уничтожит человечество.

Сначала – терминологический ликбез

Когда медиа, инвесторы и менеджеры говорят об "искусственном интеллекте", они обычно подразумевают большие языковые модели (LLM). Это не интеллект в обычном смысле, а статистическая машина. Она прогнозирует следующее слово в тексте на основе триллионов примеров из интернета.

ChatGPT, Claude, Gemini – это все LLM. Они не думают, не понимают и не чувствуют. Они просто генерируют правдоподобный текст. Делают это качественно, но очень дорого.

Настоящий искусственный интеллект, способный учиться, ставить цели и действовать автономно, остается научной фантастикой или далекой перспективой. Между разумным автодополнением и настоящим разумом лежит пропасть космических масштабов, не меньше, чем между диктатором Путиным и цивилизованным демократическим миром. Основатели ИИ-стартапов избегают этой темы, ведь так проще привлекать миллиардные инвестиции.

Бизнес уже начинает трезветь

Реальность начинает трезветь. Компания Chaac Pizza Northeast, один из крупнейших франчайзи Pizza Hut со 110 заведениями на Восточном побережье США, подала иск на $100 млн к материнской Yum! Brands.

Им принудительно внедрили AI-систему диспетчеризации доставки Dragontail. Вместо ускорения процесса система его замедлила. Количество своевременных доставок упало с 90% до менее половины, а продажи в Нью-Йорке просели примерно на 10%. "Dragontail сделал ровно противоположное тому, что обещал", – говорится в иске.

Starbucks также отказалась от AI-инструмента для инвентаризации во всех кафе Северной Америки через 9 месяцев после запуска. Система не смогла точно сосчитать бутылки сиропа. Даже в промовидео во время старта сканер пропустил бутылку мятного сиропа.

Операционный директор Uber публично признал, что затраты на ИИ трудно оправдать. "Если ты не можешь провести прямую линию между израсходованными токенами и полезными пользовательскими функциями, – этот обмен трудно обосновать", – заявил он. Перед этим Uber потратил годовой AI-бюджет всего за четыре месяца.

Microsoft тоже считает убытки. В мае 2026 года компания начала отзывать лицензии Claude Code у инженеров подразделения Experiences & Devices, разрабатывающих Windows, Teams и Surface. Причина проста: оплата за токены исчерпала годовой бюджет задолго до конца года.

Компания, инвестировавшая около $13 млрд в OpenAI и продвигающая ИИ на рынке, сама не выдержала собственного чека.

О масштабах "оптимизма"

Исследователи из Gartner еще в 2025 году предупредили: более 40% проектов с AI-агентами закроют до конца 2027 года из-за высоких затрат, неопределенной ценности для бизнеса и низкой окупаемости.

Несмотря на это, CEO Nvidia Дженсен Хуанг на GTC 2026 предложил выделять инженерам токен-бюджет в размере половины их зарплаты для более эффективного использования ИИ. То есть специалист с зарплатой в $500 тыс. в год должен тратить еще $250 тыс. на токены. "Иначе я буду глубоко озабочен", – сказал Хуанг.

В то же время отрасль движется по инерции: по прогнозу того же Gartner, общие затраты на ИТ и ИИ в 2026 году превысят $6,3 трлн. Только на сектор ИИ придется свыше $2,5 трлн. Эти астрономические цифры продолжают расти без каких-либо гарантий окупаемости.

Так что же дальше?

Я не верю в апокалипсис, как и в волшебную палочку.

ИИ – это мощный и дорогостоящий инструмент, который сейчас проходит этап, известный среди технологов как "trough of disillusionment" (корыто разочарования). После завышенных ожиданий всегда наступает отрезвление. Так было с крахом доткомов (dot-com bubble) в начале 2000-х и с блокчейном в 2018-м, который должен "вот-вот заменить банковскую систему".

Признание ошибок Альтманом, судебные тяжбы Pizza Hut и возвращение Starbucks к ручному подсчету сиропов – это не крах технологии. Это естественный процесс ее взросления.

Отказываться от ИИ бессмысленно. LLM уже помогают врачам, юристам, журналистам и программистам. Эта помощь вполне реальна, а потом появятся еще более мощные инструменты.

Однако не стоит впадать в панику или слепо верить в чудеса. Пока ИИ не забрал вашу работу, он точно забирает тонны денег у купивших хайп оптом.

Разница между искусственным интеллектом и большой языковой моделью – это как разница между мыслящим человеком и умным попугаем. Оба полезны, но управлять компанией попугаю пока никто не поручает.

По крайней мере, сейчас.