Біжіть як від вогню, якщо побачили цей знак: який уживаний автомобіль краще не купувати

Перевірка уживаного автомобіля перед покупкою — складний процес, що вимагає знань та уважності. На щастя, існують явні маркери, помітивши які варто насторожитися або зовсім відмовитися від угоди.

"Телеграф", посилаючись на видання Motoryzacja Interia, розповідає про одну з головних причин для відмови від покупки машини з пробігом. За словами автоекспертів, насамперед слід звернути увагу на історію авто — вона має бути послідовною та логічною.

"Будь-які невідповідності — наприклад, у пробігу, кількості власників або даті імпорту — можуть вказувати на спробу приховати важливу інформацію або відсутність у продавця достовірних відомостей про автомобіль", — зазначають автори матеріалу.

Перед покупкою слід уважно вивчити документацію, включаючи сервісну книжку, квитанції про оплату послуг та протоколи оглядів. Також корисно перевірити VIN-номер автомобіля у доступних базах даних (зокрема безплатних). Це дозволить відстежити історію машини, дізнатися про минулі ушкодження та перевірити, чи збігаються реальні дані з документами.

"Якщо огляди раптово припиняються на кілька років, а потім поновлюються, як ні в чому не бувало, це має насторожити. Або, навпаки, записи здаються надто "документальними". Звичайно, відсутність послідовності в історії обслуговування не обов’язково означає обман, але може вказувати на більш високий ризик", — кажуть експерти.

