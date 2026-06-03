Коли говорять, що Україна стала "полігоном" для західних технологій, у цьому є частка правди. Але ця правда неповна і навіть образлива. Те, що відбувається тут, давно переросло масштаби чужого експерименту. Україна не просто тестує запозичені розробки в бойових умовах – вона самостійно створює технології, які на десятиліття вперед визначатимуть характер майбутніх воєн і цінність людського життя.

"Понад 2 мільйони годин (це приблизно 228 років) – саме стільки бойових відеозаписів накопичила одна українська некомерційна організація, централізувавши потоки від понад 15 000 фронтових операторів дронів. Два мільйони годин реального бою – пилу, диму, замаскованих танків, розбитих доріг, нічних атак – перетворюються на один із найбільших і найунікальніших бойових датасетів у світі. І саме на цьому матеріалі Україна тренує свій штучний інтелект.

Цифри, які змінюють уявлення про війну

Почнемо з точності. За оцінками CSIS та українських розробників, автономна навігація та AI-assisted наведення здатні підвищити ефективність FPV-дронів з 10–50% до 70–80%. Точний результат залежить від умов роботи та засобів РЕБ.

Це не теоретичні припущення, а реальні фронтові дані, які підтверджує у своїх звітах Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Проте сухі цифри – це тільки верхівка айсберга. Справжні прориви криються в деталях.

Платформа "Avengers" розпізнає ворожу техніку всього за 2,2 секунди. Алгоритм навчали на унікальному масиві відеоматеріалів: танки в лісосмугах, БТРи на розгрузлих ґрунтових дорогах, замаскована артилерія. Жодна мирна лабораторія у світі не змогла б зібрати таку базу даних навіть за десятки років. Україна отримала її за три роки бойових дій.

Система Griselda працює ще масштабніше. Вона повністю автоматизує перехоплення та аналіз ворожих комунікацій: транскрибує розмови, розбирає семантику й вибудовує графи зв'язків між людьми, підрозділами та подіями. Це скорочує потребу в ручній аналітиці на 99%. Весь цикл від моменту перехоплення сигналу до передачі готових розвідданих у бойову систему управління Delta триває близько 28–30 секунд.

Пів хвилини від перехоплення до рішення. У сучасній війні це колосальна швидкість, хоча ще рік тому цей процес забирав години.

Нещодавно концепція "дешевої війни" залишалася теорією військових аналітиків. Україна втілила її на практиці. FPV-дрон за кілька сотень доларів знищує техніку вартістю в мільйони. Проте ключова цінність тепер полягає не в самому безпілотнику, а в його програмному забезпеченні. Перевагу отримує той, хто швидше адаптує алгоритми під нові виклики на фронті. У цьому протистоянні софт перемагає залізо. Саме тому українські інженерні команди, які оновлюють системи безпосередньо в зоні бойових дій, працюють значно ефективніше за традиційні оборонні гіганти з їхніми багаторічними бюрократичними процедурами.

Не полігон, а лабораторія

Між полігоном і лабораторією є принципова різниця. На полігоні тестують чужі гіпотези. У лабораторії створюють власні.

Державний акселератор оборонних технологій Brave1 уже зареєстрував понад 300 ШІ-проєктів. Більш, ніж 70 систем на основі штучного інтелекту та комп'ютерного зору вже працюють на лінії зіткнення. Колишній CEO Google Ерік Шмідт після візиту до України інвестував понад 10 мільйонів доларів у мілітарі-акселератор D3, назвавши темп місцевих інновацій "справді вражаючим". Турецька компанія Baykar вклала близько 100 мільйонів доларів у власний дослідницький та виробничий центр в Україні. Це той самий Baykar, чиї безпілотники Bayraktar стали символом першого етапу війни у 2022 році.

Сюди їдуть не для того, щоб використовувати ресурси. Сюди їдуть вчитися.

Проєкт "Drone Line" передбачає створення 15-кілометрової безпілотної зони знищення вздовж лінії фронту з перспективою розширення до 40 кілометрів. Водночас стартап Swarmer тестує технологію рою, яка дозволяє одному оператору керувати групою дронів одночасно.

Головне зрушення цієї війни – не самі дрони, а швидкість циклу адаптації. Класична оборонна промисловість впроваджує нові технології роками. В Україні цей шлях скоротився до кількох тижнів. Росіяни посилюють РЕБ – наші команди оперативно змінюють алгоритми навігації. Ворог глушить GPS – безпілотники перемикаються на комп'ютерний зір для автономного донаведення. Змінюється вороже маскування – розробники миттєво перенавчають моделі розпізнавання цілей. Українські сили оборони діють не як класична армія, а як динамічна software-платформа.

Після перемоги: що залишиться

Після завершення війни світ матиме величезний попит на два українські продукти. Перший очевидний – унікальний для сучасної Європи бойовий досвід. Другий, значно цінніший у довгостроковій перспективі, – військовий штучний інтелект, загартований у реальних боях.

Бази даних, алгоритми, архітектурні рішення та інженерні команди, які створювали системи під обстрілами, перетворяться на потужний стратегічний актив. Український defense-tech давно вийшов на глобальний рівень. Американська Palantir Technologies інтегрує аналітику в нашу військову екосистему, німецький концерн Rheinmetall запускає спільні виробництва, а європейський стартап Helsing вважає Україну ключовим майданчиком для розвитку військового ШІ. Американська Shield AI досліджує наш досвід автономних систем і дронових операцій. Brave1 перетворився на головні ворота для співпраці українських розробників із НАТО та світовими оборонними гігантами. Світ сприймає Україну не як театр воєнних дій, а як лабораторію нової військово-технологічної доктрини.

Україна стає воєнним аналогом легендарної американської DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Саме ця структура Пентагону свого часу створила інтернет, GPS, автономні системи та перші безпілотники. Проте США десятиліттями фінансували університети та лабораторії. Україна ж будує власну DARPA безпосередньо на фронті – під обстрілами, під час нальотів і в умовах безперервного протистояння з російським РЕБ. Саме тому наші розробки розвиваються швидше: технологія або доводить ефективність у бою, або зникає за лічені дні.

Проте постає питання, на яке треба відповідати вже зараз: хто розвиватиме ці технології далі?

Освіта як стратегічний дефіцит

Україна опинилася перед парадоксом: ми здобули унікальну технологічну перевагу, але ризикуємо втратити людей для її капіталізації.

Студенти та випускники шкіл зазвичай обирають класичне IT: розробку, дизайн чи маркетинг. Військовий ШІ, робототехніка, автономні системи та комп'ютерний зір в оборонній сфері залишаються нішевими напрямами. Бракує профільних програм, суспільного запиту та розуміння, що саме тут перетинаються національна безпека й успішна кар'єра.

Без часткової перебудови системи освіти вже зараз, за 5–7 років ми отримаємо унікальний технологічний спадок без фахівців, здатних його розвивати. Тоді ринок заповнять іноземні кадри, або західні корпорації просто викуплять українські стартапи разом із командами й вивезуть їх за кордон.

Це не теоретична загроза, а закономірна логіка глобального ринку. Україна тримає технологічний фронт, який сформує наше майбутнє на найближчі двадцять років. Питання лише в тому, чи встигнемо ми навчити покоління, здатне перейняти цей спадок.