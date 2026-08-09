Вершкова чи як кефір: де краща найдешевша сметана - в "АТБ" чи "Сільпо"

На перший погляд різниця між цими товарами мінімальна, але результати перевірки показали цікаві нюанси.

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Сметана — один із базових продуктів українця, який треба і до борщу, і до млинців, і до дерунів, і до безлічі інших страв. Але оскільки ціни в Україні зростають мало не щотижня, виникає питання: а чи якісна дешева сметана, та де краще її купляти? "Телеграф" вирішив розібратися в цьому питанні.

Для аналізу придбали найдешевшу сметану 15% жирності з найбільших мереж України — "Щоденний збір" з "АТБ", що коштувала 27,6 грн за 200 г, і "Повна чаша" з "Сільпо" з ціною 38,99 грн по акції за 350 г.

Шляхом простого підрахунку бачимо, що у питанні ціни перемагає "Повна чаша" , адже її вартість складає 11,14 грн за 100 г проти 13,8 грн у сметани з "АТБ".

Тішить, що обидва продукти заявлені як "сметана", а не "продукт сметанний"

Але сметану для "АТБ" роблять лише з вершків та заквасочної культури, через що її можна вважати чистішою за складом, у той час як в сметану для "Сільпо" додають ще знежирене молоко, через що вона більш дієтична та має менший відсоток насичених жирів. Різниця настільки мала, що в КБЖВ її майже непомітно, проте на смак вони відчутно відрізняються: сметана з "АТБ" має більш кремовий та вершковий смак, у той час як сметана з "Сільпо" більше нагадує кефір.

Зліва склад сметани з "АТБ", справа - сметани з "Сільпо"

Тепер тести. Перевертання ложки показало, що сметана з "Сільпо" витікає, у той час як сметана з "АТБ" залишається на ложці. Вважається, що густіша сметана має бути краща, але один цей тест не може однозначно свідчити про це, адже густина залежить від технології. Але в цьому тесті все одно переможцем вважаємо сметану з "АТБ".

Сметана з "АТБ" густіша і тримається на ложці, сметана з "Сільпо" рідша і витікає

При змішуванні сметани з водою температурою 60 градусів виявилося, що сметана з "Сільпо" більш рівномірно розчиняється, і рідина має більш молокоподібну структуру, у той час як сметана з "АТБ" розпадається на пластівці. Вважається, що натуральна сметана має розходитися у гарячій воді, у той час як осад та пластівці можуть вказувати на домішки — тож тут перемагає сметана з "Сільпо".

Так виглядає сметана, якщо розмішати її у воді 60°C

І головний котячий тест. З трьох наявних котів тільки два їдять сметану, і їх думки розділилися — одна кішка поїла сметану з "Сільпо" просто на столі після тесту з перегортанням ложки, у той час як друга погодилася їсти тільки сметану з "АТБ". Нічия.

Одна кішка поїла тільки сметану з "Сільпо", друга ж - тільки сметану з "АТБ"

Висновок. Порівняння складу, консистенції та інших якостей сметани з "Сільпо" та "АТБ" показало, що хоча між ними є безліч відмінностей, якість в них приблизно однакова, тож яку саме з них обирати до столу — питання виключно смаку покупця.

Нагадуємо, раніше "Телеграф" розбирався, чи можна їсти найдешевші сосиски та яка різниця між найдешевшим тунцем.