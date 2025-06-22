Народилася у Росії і допомогла чоловіку стати президентом України: як виглядала у молодості дружина Кучми

Була Талалаєвою і подарувала коханому єдину дочку

Роль першої леді України потребує особливої відповідальності, адже дружини президентів постійно перебувають у центрі уваги. У цьому матеріалі згадаємо, як виглядала у молодості дружина другого президента України Леоніда Кучми та що про неї відомо.

Людмила Миколаївна Кучма (у дівоцтві Талалаєва) народилася в російському Воткінську, Удмуртія. Вона понад 30 років працювала інженером у конструкторському бюро "Південне" у Дніпрі. Саме там вона зустріла Леоніда Кучму – майбутнього голову незалежної України.

Колишній президент згадував, що це було кохання з першого погляду. Вони з Людмилою зустрілися у колгоспі, куди молодих спеціалістів відправили для прополки. На той час Кучма очолював колектив, а Людмила працювала під його керівництвом. 1967 року вони зіграли весілля і живуть разом вже 58 років.

Людмила та Леонід Кучма у молодості. Фото: korrespondent.net

Жінка могла мати суттєвий вплив на свого чоловіка, оскільки шлях Кучми до політики був багато в чому відкритий завдяки вітчиму Людмили, як писали ЗМІ, — Геннадію Туманову, який займав тоді посаду головного інженера Головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР.

1994 року Кучма обійняв посаду другого президента України. З 1996 року Людмила очолювала Національний фонд соціального захисту "Україна – дітям" у статусі почесного голови, а починаючи з 2000 року керувала "Фондом Надії та Добра". Вона активно підтримувала фестиваль "Змінимо світ на краще!" в Артеку, паралімпійський рух і була призначена спеціальним посланником ЮНЕСКО з питань підтримки талановитої молоді. Вона ж стала першою, хто обійняв посаду оператора державної соціально-гуманітарної політики, яка на той час фактично не існувала. Цей крок започаткував розвиток благодійності у молодій країні.

Де зараз перебуває Людмила Кучма

14 лютого 2022 року прессекретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що другий президент України та його дружина не збираються залишати країну, але вже в червні 2023 року журналісти "УП" помітили Кучму відпочиваючим на Лазурному березі. У відповідь представник пресслужби експрезидента повідомила, що Кучма виїжджав за кордон для лікування і зараз разом із дружиною перебуває у Києві. У мережі свіжих фото Людмили Кучми немає.

Фото: УНІАН

Нагадаємо, що у шлюбі у подружжя з’явилася дочка Олена. Нині вона – успішна підприємниця, керівник Фонду "АНТИСНІД" та голова наглядової ради телегрупи StarLightMedia. Одружена з українським мільярдером Віктором Пінчуком. Раніше "Телеграф" писав, що від першого ексчоловіка в Олени є дорослий син Роман.