ППО по житлових будинках та "уламки" на підприємствах: Росію всю ніч атакували дрони (відео)

Також під ударом був Новоросійськ

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В ніч на неділю, 9 серпня, в російському Бєлгороді пролунали вибухи. Місто атакували дрони, а російська ППО збивала їх просто над житловими будинками, є руйнування.

Після серії потужних вибухів у різних районах Бєлгорода виникли пожежі, повідомляє Telegram-канал Exilenova+. В мережі з'явилися кадри пошкоджених в результаті роботи ППО РФ житлові будинки.

Нагадаємо, Бєлгород розташований на річці Сіверський Донець приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною та за 70 кілометрів від Харкова. З того боку росіяни регулярно здійснюють обстріли України.

Крім того, вночі під атакою перебував також російський Новоросійськ. За даними місцевої влади, в місті атаковано два підприємства, на них нібито "впали уламки". Ймовірно, на території порту.

Новоросійськ — це портове місто у Краснодарському краї РФ на березі Цемеської бухти Чорного моря. Це найбільший порт Росії на Чорному морі та важлива військово-морська база російського флоту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 7 серпня пролунали вибухи в окупованій Ялті. Після них виникла пожежа в районі місцевого порту.