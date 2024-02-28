Як в березні почати заощаджувати на оплаті комунальних за воду: названо поради

Це допоможе знизити платіжки за водопостачання

В Україні з 1 березня очікується зростання тарифів одразу на низку комунальних послуг, серед яких може подорожчати вода. Для більшості українських сімей економія води в побуті стала головним болем.

Платити за воду можна менше впровадивши у життя кілька дуже простих нововведень. "Телеграф" розібрався, як заощадити на оплаті комунальних послуг за воду.

Що варто робити, щоб споживати менше води:

полагодьте сантехнічні прилади, з яких капає вода;

зверніть увагу на унітаз — якщо з бачка постійно тече — втрата води за добу може бути величезна, і краще відразу ж викликати сантехніка;

можна встановити сенсорні насадки на крани, щоб вода текла лише тоді, коли під краном щось є;

на кран також можна встановити спеціальну насадку, яка насичує воду киснем, напір при цьому здається таким же, але води використовується відчутно менше;

дуже багато води витрачається на миття посуду, щоб заощадити, можна купити посудомийку.

Варто зазначити, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила проєкти постанов про запровадження нових розцінок на централізоване водопостачання та водовідведення для низки комунальних підприємств. Йдеться про водоканали у Києві, Дніпрі, Черкасах, Нікополі, Хмельницькому, Вінниці, Рівному, Броварах, Ужгороді, Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях та Дрогобичі. Мешканці цих міст можуть уже з квітня цього року побачити зростання цін на воду у своїх платіжках.

Раніше "Телеграф" писав, як заощадити кошти на електроенергії і заплатити менше за комуналку. Ці поради приємно здивують.