Як заощадити кошти на електроенергії і заплатити менше за комуналку: це приємно здивує
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Але цей спосіб підійде не всім
З 1 березня українці можуть отримати 50% знижку на електроенергію. Для цього потрібно перейти на двозонний лічильник, який дозволить платити за споживання в нічний час лише 1,32 грн/кВт-годину замість 2,64 грн/кВт-годину вдень,
Ця знижка стане справжнім порятунком для сімейного бюджету. Про це повідомляє Дніпровська порадниця.
Як працює лічильник
Прилад ділить добу на два періоди:
День: з 7:00 до 23:00 – тариф 2,64 грн/кВт-год.
Ніч: з 23:00 до 7:00 – тариф 1,32 грн/кВт-год.
Як перейти на двозонний тариф
- Зверніться до вашого регіонального обленерго.
- Напишіть заяву на встановлення двозонного лічильника.
- Оплатіть послугу із заміни та встановлення нового приладу.
Переваги двозонного тарифу
- Економія коштів: платіть за нічне споживання вдвічі менше.
- Рівномірний розподіл навантаження на енергосистему: використання енергоємних приладів уночі знижує навантаження на мережу в піковий годинник.
- Екологічність: нічне споживання електроенергії стимулює використання відновлюваних джерел енергії.
Кому підійде двозонний тариф
- Тим, хто багато споживає електроенергію: власникам електроопалення, бойлерів, кондиціонерів.
- Тим, хто може перенести використання енергоємних приладів на ніч: пральні машини, посудомийні машини.
Раніше "Телеграф" писав, що українці можуть отримати знижку на газ. У "Нафтогазі" назвали умову.