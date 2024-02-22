Як заощадити кошти на електроенергії і заплатити менше за комуналку: це приємно здивує

Але цей спосіб підійде не всім

З 1 березня українці можуть отримати 50% знижку на електроенергію. Для цього потрібно перейти на двозонний лічильник, який дозволить платити за споживання в нічний час лише 1,32 грн/кВт-годину замість 2,64 грн/кВт-годину вдень,

Ця знижка стане справжнім порятунком для сімейного бюджету. Про це повідомляє Дніпровська порадниця.

Як працює лічильник

Прилад ділить добу на два періоди:

День: з 7:00 до 23:00 – тариф 2,64 грн/кВт-год.

Ніч: з 23:00 до 7:00 – тариф 1,32 грн/кВт-год.

Як перейти на двозонний тариф

Зверніться до вашого регіонального обленерго. Напишіть заяву на встановлення двозонного лічильника. Оплатіть послугу із заміни та встановлення нового приладу.

Переваги двозонного тарифу

Економія коштів: платіть за нічне споживання вдвічі менше.

Рівномірний розподіл навантаження на енергосистему: використання енергоємних приладів уночі знижує навантаження на мережу в піковий годинник.

Екологічність: нічне споживання електроенергії стимулює використання відновлюваних джерел енергії.

Кому підійде двозонний тариф

Тим, хто багато споживає електроенергію: власникам електроопалення, бойлерів, кондиціонерів.

Тим, хто може перенести використання енергоємних приладів на ніч: пральні машини, посудомийні машини.

Раніше "Телеграф" писав, що українці можуть отримати знижку на газ. У "Нафтогазі" назвали умову.