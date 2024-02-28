Как в марте начать экономить на оплате коммунальных за воду: названы советы

Это поможет снизить платежки за водоснабжение

В Украине с 1 марта ожидается рост тарифов на ряд коммунальных услуг, среди которых может подорожать вода. Для большинства украинских семей экономия воды в быту стала головной болью.

Платить за воду можно меньше, внедрив в жизнь несколько очень простых нововведений. Телеграф разобрался, как сэкономить на оплате коммунальных услуг за воду.

Что нужно делать, чтобы потреблять меньше воды:

почините сантехнические приборы, из которых капает вода;

обратите внимание на унитаз – если из бачка постоянно течет – потеря воды в сутки может быть огромна, и лучше сразу же вызвать сантехника;

можно установить сенсорные насадки на краны, чтобы вода текла только тогда, когда под краном что-нибудь есть;

на кран можно установить специальную насадку, которая насыщает воду кислородом, напор при этом кажется таким же, но воды используется ощутимо меньше;

очень много воды тратится на мытье посуды, чтобы сэкономить, можно купить посудомойку.

Следует отметить, что национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала проекты постановлений о введении новых расценок на централизованное водоснабжение и водоотвод для ряда коммунальных предприятий. Речь идет о водоканалах в Киеве, Днепре, Черкассах, Никополе, Хмельницком, Виннице, Ровно, Броварах, Ужгороде, Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах и Дрогобыче. Жители этих городов могут уже с апреля этого года увидеть рост цен на воду в своих платежах.

Ранее "Телеграф" писал, как сэкономить средства на электроэнергии и заплатить меньше коммуналки. Эти советы приятно удивят.