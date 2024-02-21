Як правильно вибрати безпечний газовий лічильник: поради від "Нафтогазу"

Перевіряти справність газового лічильника потрібно регулярно

Щоб не переплачувати за спожитий газ, потрібно правильно підібрати лічильник. Українцям розповіли, що є три основні типи лічильників, а також "розумні" прилади.

На порталі НАК "Нафтогаз України" розповіли, як правильно вибрати лічильник газу та як експлуатувати його. Увагу споживачів звернули на те, що не всі лічильники газу є безпечними.

Так, на ринку можна зустріти три типи газових лічильників:

мембранні (камерні) – найпопулярніша побутова модель. Має просту конструкцію, низьку ціну, легка в монтажі, безпечна та стійка до зношування. Однак, ці прилади чутливі до низьких температур і створюють сторонній шум при роботі. Через уразливість до холоду лічильник може вести неточний облік спожитого газу;

роторні – вони менші та дешевші за попередній варіант, але не популярні серед користувачів. Ці прилади чутливі до домішок газу, які можуть забруднювати механізм, шумлять під час роботи й вибухонебезпечні;

електронні – сучасна модель, що відрізняється компактністю, точністю вимірювання, низьким рівнем шуму та легкістю в установці. Електронний лічильник на газ – найдорожчий із перерахованих варіантів, а ще його складно ремонтувати у разі поломки.

При покупці лічильника також потрібно звертати увагу на те, з якого боку він підключатиметься до газової труби: з правої або з лівої. Якщо згаяти цей момент, то прилад обліку може бути встановлений неправильно і знімати показники буде незручно.

Також є смартлічильники газу. Цей прилад поєднує мембранний лічильник і електронний модуль з Wi-Fi модемом. Такий пристрій автоматично передає показники спожитого газу та дозволяє споживачеві віддалено керувати газопостачанням.

Смартлічильник захищений від злому та автоматично може коригувати температуру протягом доби. Крім того, "розумний" прилад може виявити витік газу та повідомити про аварійну ситуацію. Дані у такому лічильнику зберігаються до 70 днів.

Що ще потрібно знати про газові лічильники

Термін експлуатації лічильника газу від 20 до 25 років у середньому за умови, що немає впливу негативних факторів. Лічильник регулярно потрібно здавати на перевірку оператору ГРС, а раз на 2 або 8 років потрібно проводити планову перевірку точності вимірювання лічильника (залежить від моделі).

Заборонено самостійно ремонтувати чи встановлювати газові лічильники.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як перевірити справність лічильника води. Якщо прилад буде несправний, це може "вдарити" по кишені.