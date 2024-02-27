Наскільки можуть подорожчати газ, світло та вода у 2024 році: аналітики дали відповідь

До кінця опалювального сезону ціни залишаться незмінними

Навесні 2024 року українці можуть зіткнутися з помітним підвищенням цін на комунальні послуги. Йдеться про електроенергію, газ та воду.

Які зміни у вартості комуналки чекає на українців, проаналізував інформаційний портал "На пенсії". За прогнозами, до середини квітня ціни на газ, опалення та гарячу воду для громадян залишаться незмінними.

Ціни на комунальні послуги у березні 2024 року

Так, у березні 2024 року електроенергія коштуватиме українцям 2,64 грн за кВт/год, згідно з тарифом, що діє з 1 червня 2023 року.

Міністр енергетики, Герман Галущенко заявляв, що до кінця опалювального сезону 2024 тарифи переглядатися не будуть.

Ціни на газ для домашніх споживачів, які є клієнтами "Нафтогазу", залишаться на рівні 7,96 грн/м³. В інших постачальників ціни будуть у діапазоні від 7,7 до 9,90 грн/м³.

Також у березні споживачі газу в багатоквартирних будинках платитимуть за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж будинках. У кожному будинку розмір цієї оплати залежить від кількості квартир та технічних нюансів. кожного власника споживача", – повідомляє інформаційний портал.

Тарифи на воду теж будуть незмінними.

Як можуть змінитися тарифи на комуналку у 2024 році

Аналітики припускають, що цього року тарифи на комунальні послуги можуть змінитися.

За їх розрахунками, газ підніметься в ціні у два етапи: спочатку до 11-13 грн/м³, потім до 15 грн/м³.

Тепло та гаряча вода можуть подорожчати на 30-50%, залежно від регіону, а холодна вода – на 50%.

При цьому до травня-червня ціни на комуналку повинні залишитися незмінними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли українцям доведеться платити більше за опалення та гарячу воду.