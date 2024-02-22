Якою буде вартість газу для українців з 1 березня: відомі точні цифри

Комуналка дорого коштує споживачам

В Україні з 1 березня 2024 року тариф на природний газ для споживачів не зміниться. Його вартість, як і раніше, залежить від компанії, яка надає послуги, хоча деякі українці можуть скористатися приємною знижкою.

Тариф не підвищуватимуть, адже уряд раніше заявив, що до кінця опалювального сезону вартість комунальних послуг не переглядатиметься. Як повідомляє інтернет-видання "Газ Правда", вартість газу залишиться на тому ж рівні як мінімум до 1 травня 2024 року.

Загалом в Україні 12 компаній, які надають українцям цю послугу. Більшість споживачів (98%) отримують ресурс від ГК "Нафтогаз". Вартість 1 кубометра у березні становитиме 7,96 грн.

За соціальною нормою, українська сім’я із трьох осіб використовує 9,9 кубометрів газу. Це є актуальним, якщо використовується тільки плита для приготування їжі, без іншого газового обладнання. Щомісячно платити така сім’я буде 78,8 грн.

Тарифи на газ з 1 березня 2024 року

Зазначимо, що крім оплати за газ, потрібно ще заплатити за його доставлення. Це інша платіжка. Сума за послугу залежить від регіону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні переглянуть ціну на газ. Вартість ресурсу в Європі знижується, і це може трохи полегшити платіжки українських споживачів.

У 2024 році також подорожчає вода у багатьох містах. Тариф зросте у два етапи, але зростання вартості буде суттєвим.