Стабільності не чекайте: як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня

Показники можуть перевалити за 39

Кінець поточного тижня може відзначитись помірним здорожчанням американської валюти. Це, ймовірно, відбудеться через макроекономічні процеси в Україні.

Як прогнозує член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН, протягом 1-3 березня курс долара може сягнути понад 39 гривень. На ситуацію на ринку може вплинути накопичення гривні у держбюджеті для проведення індексації пенсії у березні.

Проведення перерахунку виплат для українців відбудеться переважно за допомогою фінансової допомоги від Заходу.

"Державі вигідніше, аби ця валюта була реалізована Міністерством фінансів на міжбанківському ринку якомога дорожче, аби отримати більше гривні. Найімовірніше, що дії Мінфіну і Нацбанку у цьому питанні узгоджено", — пояснює експерт.

Тому, за його прогнозами, до кінця тижня показники на валютному ринку можуть сягнути понад 39 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як почуватиме себе курс долара в Україні у березні й за яких умов на ринку прогнозується стабільність.