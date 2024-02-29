Попит на долар може збільшитись: чи вплине це на курс до кінця тижня

Експертка дала прогноз

Протягом цього тижня показники американської валюти в обмінниках та банках можуть помірно змінитись. Експерти кажуть, що вартість долара на початку березня маже вирости через збільшення попиту.

Протягом 29 лютого-3 березня курсові показники готівкового долара перебуватимуть в межах 38,30-38,90 гривні. Про це повідомляє директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу.

За її словами, наприкінці лютого бізнес має сплатити податки й нарахувати зарплату українцям. Через це він потребуватиме додаткової гривневої ліквідності. Тому протягом середи-четверга можна спостерігати за зміцненням гривні.

"Але ближче до п’ятниці в українців побільшає ресурсів для придбання іноземної валюти, що може призвести до зворотного курсового руху", — резюмує вона.

Курс долара в Україні станом на 29 лютого

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 29 лютого, середній курс долара в українських банках становить 38,16 грн (купівля) та 38,60 (продаж). Готівковий курс — 38,45 (купівля) та 38,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,20.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може стабілізуватись курс долара в Україні у березні.