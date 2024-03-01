Стабильности не ждите: как индексация пенсий повлияет на курс доллара до конца недели

Показатели могут перевалить за 39

Конец текущей недели может отличиться умеренным удорожанием американской валюты. Это, вероятно, произойдет из-за макроэкономических процессов в Украине.

Как прогнозирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН, в течение 1-3 марта курс доллара может составить более 39 гривен. На ситуацию на рынке может повлиять скопление гривны в госбюджете для проведения индексации пенсии в марте.

Проведение перерасчета выплат для украинцев состоится преимущественно с помощью финансовой помощи от Запада.

"Государству выгоднее, чтобы эта валюта была реализована Министерством финансов на межбанковском рынке как можно дороже, чтобы получить больше гривны. Скорее всего, действия Минфина и Нацбанка в этом вопросе согласованы ", — объясняет эксперт.

Поэтому, по его прогнозам, к концу недели показатели на валютном рынке могут составить больше 39 гривен за доллар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будет чувствовать себя курс доллара в Украине в марте и при каких условиях на рынке прогнозируется стабильность.