Долар в Україні у березні: змін на ринку не буде за однієї умови

Коливання почнуться від 38 гривень

У першому місяці весни показники валюти в обмінниках та банках можуть триматись біля позначки 38 гривень. Однак якщо в Україну не прийде фіндопомога від США в розмірі $60 млрд, то курс, ймовірно, буде падати.

Курс долара у березні коливатиметься в межах 38-39 гривень. Про це повідомляє член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для Факти ICTV.

"Якщо ми з вами побачимо, що американці грошей не дадуть, то Україна буде акумулювати надзвичайно багато додаткових ресурсів для фінансування закупки озброєння. Напевно, скорочуватимуться якісь соціальні видатки, щоб виділити додаткові гроші", – пояснює експерт.

За його словами, у наступному місяці заплановано індексацію соціальних стандартів. Є ймовірність, що виділеного платежу в розмірі €4,5 млрд від ЄС не вистачить. Він припускає, що уряд може відкласти індексацію на довший період часу.

Пендзин прогнозує стабільність на валютному ринку у березні за умови, якщо США проголосують за продовження підтримки України.

"Якщо дадуть, то нічого не буде змінюватись і березень буде таким самим, як і лютий. Коридор – 38-39 грн за долар" – наголосив він.

Курс долара в Україні станом на 28 лютого

За даними порталу "Мінфін", у середу, 28 лютого, середній курс долара в українських банках становить 38,32 грн (купівля) та 38,70 (продаж). Готівковий курс — 38,55 (купівля) та 38,65 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 38,42 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміниться курс долара в Україні до кінця лютого.