Курс зростає: на скільки може здорожчати долар цього тижня

Попит на американську валюту поступово оживає

Протягом цього тижня на валютному ринку не прогнозується велике здорожчання долара. Однак українцям варто очікувати на поступовий ріст курсу.

Як повідомляє президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, передає ТСН, протягом 26 лютого-3 березня, ймовірні показникові коливання. Курс американської валюти перебуватиме в межах 38,50-39 гривень.

"Економіка України починає потужніше працювати, попит на валюту з боку бізнесу зростає, ринок активізується, курс повільно йде вгору", — пояснює експерт.

Курс долара в Україні станом на 26 лютого

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 26 лютого, середній курс долара в українських банках становить 38,15 грн (купівля) та 38,70 (продаж). Готівковий курс — 38,49 (купівля) та 38,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,35.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз щодо курсу долара у наступному місяці від економічного експерта Данила Моніна. Він наголосив на тому, що найбільший вплив на валюту має зробити фінансова допомога від міжнародних партнерів.