Курс може помітно змінитись: чи здорожчає долара до кінця робочого тижня

Аналітик дав прогноз

До кінця поточного тижня на валютному ринку України прогнозується курсове коливання. Вартість готівкового долара не опуститься нижче 37,75 гривні.

Як прогнозує фінансовий аналітик Олексій Козирев, передає Мінфін, протягом 5-8 березня американська валюта може змінитись неоднорідно — здешевшати в купівлі та подорожчати у продажу. В обмінниках готівковий курс коливатиметься від 37,9 до 38,75 гривні.

За словами аналітика, більшість обмінників найближчими днями будуть працювати зі різницею між курсом продажу та купівлі долара в межах 20-30 копійок.

Щодо вартості долара в банках Козирев прогнозує, що вона перебуватиме в межах купівлі та продажу від 37,75 до 38,8 гривні.

Курс долара в Україні станом на 5 березня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 5 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,15 грн (купівля) та 38,65 (продаж). Готівковий курс — 38,50 (купівля) та 38,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,31.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які обставини впливатимуть на курс долара в Україні у березні.