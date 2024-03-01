Курс долара у березні – які 5 факторів на це впливають

Все залежатиме від кількох причин

Березень може стати стабільнішим часом для гривні. Щоправда, співвідношення національної валюти до заокеанської в перший місяць весни може коливатися між 38 і 40 гривнями за один долар.

Такий прогноз "Телеграфу" надав начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. За його словами, на цю тенденцію може вплинути низка факторів.

Так, за словами експерта, курс долара в березні може серйозно змінитися під впливом п’яти факторів:

стратегії НБУ на подальшу лібералізацію ринку — вільне курсоутворення під "наглядом" регулятора у разі виникнення передумов для будь-якої загрозливої для ринку ситуації застосовуватиметься механізм валютних інтервенцій. А від курсу на міжбанку залежатиме і курс готівкового долара;

макрофінансова допомога — допомога від Японії на $4,7 млрд, потужний транш від ЄС обсягом 4,5 млрд євро можуть бути спрямовані на покриття видаткової частини держбюджету, у 2024 році для більш менш стійкого розвитку економіки країни під час війни Україні потрібні щомісяця до $3 млрд. зовнішніх коштів;

розвиток економіки та зовнішньоекономічної діяльності – блокада західних кордонів дуже впливає можливість збільшення валютної виручки і експортних надходжень. Це може бути частково компенсовано державними вливаннями в економіку через реалізацію державних кредитних програм для малого та середнього бізнесу, таких як "5-7-9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" тощо. буд.;

"військові" фактори — це і хід бойових дій (стримування ворожої агресії разом з поступовим звільненням територій), протидія та запобігання ворожим ракетним атакам, отримання військової та технічної допомоги від партнерів;

психологічна стійкість суспільства — тривала війна виснажує людей, вони стають вразливішими до різноманітності суперечливих новин, що може призвести до періодів різкого зростання попиту валюту. Однак цей фактор, хоч потенційно і може бути прихованою загрозою, але своєчасні та ефективні дії регулятора здатні заспокоїти ринок, адже дефіциту немає і всі обмеження на готівковому ринку скасовані.

На думку економічного експерта Олексія Плотнікова, особливих передумов для зростання курсу долара в березні немає, якщо США, ЄС, МВФ, Світовий банк виконуватимуть свої зобов’язання, курс особливо змінюватися не буде. Хоча виключити короткі періоди зростання курсу виключати не можна, але в цілому попит та пропозиція на валюту будуть приблизно рівними.

Експерт вважає, що швидше можна говорити про можливу поступову девальвацію гривні до вказаного в бюджеті на 2024 рік курсу приблизно 41 гривню.

На думку економічного експерта Олега Пендзіна, курс долара в березні буде стабільним, якщо в Україну надійде обіцяна фінансова допомога.