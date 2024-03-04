Нацбанк привчає ринок до коливань: що буде з курсом долара на цьому тижні

Курсу нижче 38 гривень не буде

На валютному ринку протягом поточного тижня очікуються курсові зміни. Експерти прогнозують, що вони будуть помітними.

У період з 4 по 10 березня ціна готівкового долара перебуватиме в межах 38-38,5 гривень. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає ТСН.

"Складається враження, що Нацбанк привчає ринок до курсових "гойдалок", рух курсу на міжбанківському ринку вгору-вниз на 30-50 коп. вже не дивина", — каже аналітик.

За його словами, регулятор показав, що вартість долара вже не опуститься нижче 38 гривень, хоча попередній курс становив 37,5 гривень.

"Тобто невелика девальвація гривні в останні тижні є. Готівковий ринок ітиме за безготівковим, курс триматиметься у межах 38-38,5 грн/долар", — резюмує Шевчишин.

Курс долара в Україні станом на 4 березня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 4 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,10 грн (купівля) та 38,55 (продаж). Готівковий курс — 38,50 (купівля) та 38,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,15.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які обставини впливатимуть на курс долара в Україні у березні. Прогнозом поділився начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий.