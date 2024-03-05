Курс может заметно измениться: подорожает ли доллар к концу рабочей недели

Аналитик дал прогноз

До конца текущей недели на валютном рынке Украины прогнозируется курсовое колебание. Стоимость наличного доллара не опустится ниже 37,75 грн.

Как прогнозирует финансовый аналитик Алексей Козырев, передает Минфин, в течение 5-8 марта американская валюта может измениться неоднородно — подешеветь в покупке и подорожать в продаже. В обменниках наличный курс будет колебаться от 37,9 до 38,75 грн.

По словам аналитика, большинство обменников в ближайшие дни будут работать с разницей между курсом продаж и покупки доллара в пределах 20-30 копеек.

По стоимости доллара в банках Козырев прогнозирует, что она будет находиться в пределах покупки и продажи от 37,75 до 38,8 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 5 марта

По данным портала Минфин, во вторник, 5 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,15 грн (покупка) и 38,65 (продажа). Наличный курс — 38,50 (покупка) и 38,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,31.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие обстоятельства будут влиять на курс доллара в Украине в марте.