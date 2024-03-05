Курс может заметно измениться: подорожает ли доллар к концу рабочей недели
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Аналитик дал прогноз
До конца текущей недели на валютном рынке Украины прогнозируется курсовое колебание. Стоимость наличного доллара не опустится ниже 37,75 грн.
Как прогнозирует финансовый аналитик Алексей Козырев, передает Минфин, в течение 5-8 марта американская валюта может измениться неоднородно — подешеветь в покупке и подорожать в продаже. В обменниках наличный курс будет колебаться от 37,9 до 38,75 грн.
По словам аналитика, большинство обменников в ближайшие дни будут работать с разницей между курсом продаж и покупки доллара в пределах 20-30 копеек.
По стоимости доллара в банках Козырев прогнозирует, что она будет находиться в пределах покупки и продажи от 37,75 до 38,8 гривны.
Курс доллара в Украине по состоянию на 5 марта
По данным портала Минфин, во вторник, 5 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,15 грн (покупка) и 38,65 (продажа). Наличный курс — 38,50 (покупка) и 38,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,31.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие обстоятельства будут влиять на курс доллара в Украине в марте.