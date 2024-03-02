Чого українцям чекати від курсу валют наступного тижня: експерт дав свій прогноз

Є кілька факторів, які можуть вплинути на стабільність курсу, але незначно

Наступного тижня курс валют коливатиметься в межах 38–39,9 гривень для долара та 41–43 гривень для євро. Проте суттєвих змін не передбачається.

Прогноз на 4-10 березня озвучив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, зараз немає факторів, які могли б значно вплинути на валютний ринок та спровокувати суттєве падіння чи подорожчання долара та євро.

"Серед головних економічних факторів, які наступного тижня позначаться на ринку, варто виділити стратегію регулятора на утримання рівноваги між попитом і пропозицією та подальшу лібералізацію валютного ринку (зокрема, скасування обмежень для бізнесу щодо сплати валютних фінзобов’язань)", – сказав експерт.

До інших факторів, що впливатиме на коливання курсу валют, належать:

макрофінансова допомога Україні від союзників;

динаміка експорту, що сповільнилася через блокування західних кордонів;

внутрішньоекономічний розвиток, у тому числі малого та середнього бізнесу за допомогою державних програм кредитування.

Також експерт вважає, що на початку березня на міжбанку курсові коливання відбуватимуться в межах 38–39,5 грн/дол. та 41,5–43 грн/євро, а на готівковому ринку – 38–39,9 грн/дол. та 41– 43 грн/євро. Загалом зміни будуть цілком звичними, в межах до 0,2 гривні, а на готівковому ринку — від 0,3 до 0,5 гривні.

Різниця між купівлею та продажем буде несуттєвою: до 0,1 гривні на міжбанку, до 0,5 грн у комерційних банках та до 1 грн в обмінниках;

"Зараз відсутні причини, які могли б докорінно змінити валютний ринок: в умовах вільного курсоутворення на міжбанку регулятор уважно відстежує динаміку попиту, і при необхідності регулює його, уникаючи великих курсових змін. А на готівковому ринку навіть періодичне зростання попиту та відповідна "корекція" курсів продажу матиме ситуативний характер, що не зможе порушити ринок, адже будь-які обмеження на готівковому ринку скасовані та відсутній валютний дефіцит. Таким чином, наступного тижня умови ринку та відповідна курсова динаміка залишаться майже без змін”, – резюмував Лєсовий.

Раніше Телеграф розповідав про те, як коливання курсу валют можуть вплинути на валютну стабільність на початку березня. Фінансовий експерт вважає, що перший тиждень березня на валютному ринку може мати свою специфіку.