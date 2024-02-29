Курс долара може сильно качати — як це вплине на валютну стабільність на початку березня

Експерти розповіли чого чекати від курсу

Найближчими днями курсу долара прогнозують деяке зростання попиту, що у свою чергу загрожує деяким ослабленням гривні по відношенню до заокеанської валюти. Причина тому кінець місяця, коли гривня спочатку потрібна для сплати податків, а потім її резерви населення та банки пускають на купівлю американської валюти.

На думку начальника департаменту казначейства банку "Глобус" Тараса Лєсового, перший тиждень березня на валютному ринку може мати свою специфіку. Однак загалом це не сильно вплине на курсову стабільність.

Так, на тлі режиму "керованої гнучкості" на міжбанку та відповідного впливу міжбанку на готівковий ринок, будь-які валютні зміни будуть малопомітними або не особливо змінюють його загальну кон’юнктуру, вважає експерт.

При цьому, як зазначає Тарас Лєсовий, періодично може виникати великий розрив між курсами купівлі та продажу в обмінних пунктах. Це може відбуватися у разі ситуативно-емоційного зростання попиту, коли клієнти з якихось причин активніше купуватимуть валюту. Однак оскільки на готівковому ринку скасовано валютні обмеження, а "дефіциту" готівки не спостерігається, такі періоди будуть рідкістю, хоч і можливі. Але все ж таки курси купівлі в комбанках та обмінних пунктах будуть майже тотожними або конкурентними: різниця між ними не перевищить 0,2 грн.

"Кілька місяців поспіль ситуацію на валютному ринку можна вважати "стабільною": адже будь-які курсові зміни не загрожують і не вибиваються за межі стратегії регулятора на подальшу лібералізацію ринку. Таким чином, громадянам не слід квапливо бігти в обмінники, скуповуючи долари чи євро. Відсутні глобальні загрози, які порушили б структуру ринку або спровокували якісь неконтрольовані курсові процеси", — підкреслив Тарас Лєсовий.

Як пояснив "Телеграфу" економічний експерт Данило Монін, у березні Україна має отримати сукупно до 10 млрд дол міжнародної фінансової допомоги – 4,5 млрд євро від ЄС, 900 млн від МВФ та 4,7 млрд дол. від Японії Якщо ці гроші надійдуть до 8 березня, гривня зможе навіть зміцнитись по відношенню до долара, упевнений експерт.

Загалом, як вважає співрозмовник "Телеграфа", Євросоюз може продовжити надання допомоги Україні в розмірі до 1,5 млрд євро щомісяця, поки в США не ухвалять рішення про фінансування нашої країни.

У підсумку Данило Монін вважає, що гривня має зберегти стабільні позиції до кінця року, хоча для зростання доходів бюджету було б непогано девальвувати гривню до 40-42 гривень, що збільшить надходження від імпортних мит, акцизів та ПДВ, резюмує експерт.

Про важливість фінансової допомоги для курсу долара та стабільності гривні говорять і інші експерти.