Скоро перше весняне свято: скільки коштуватиме приготувати млинці до Масляної

Свято обійдеться не лише цією стравою

На масляну, яка святкується в Україні з 11 по 17 березня, господині готують вареники, галушки, пироги, різні м'ясні страви, але наголовне — млинці.

Українцю для приготування страви з солоною та солодкою начинками потрібно буде витратити майже 370 гривні. А собівартість 20 налисників без начинки складатиме 66 гривень, передає РБК-Україна.

Які ціни на інгредієнти для млинців в українських супермаркетах

Пакет молока "Яготинське" 2,6% 0,9 л коштуватиме в АТБ – 35,7 грн, в Сільпо – 43,19 грн, у Novus – 37,69 грн. Середня ціна – 38,86 грн;

"Яготинське" 2,6% 0,9 л коштуватиме в АТБ – 35,7 грн, в Сільпо – 43,19 грн, у Novus – 37,69 грн. Середня ціна – Ціна на яйця за 1 шт. в АТБ – 3,8 грн, в Сільпо – 4,59 грн, у Varus – 4,29 грн. Середня вартість за 4 яйця за рецептом – 16,9 грн.

за 1 шт. в АТБ – 3,8 грн, в Сільпо – 4,59 грн, у Varus – 4,29 грн. Середня вартість за 4 яйця за рецептом – Борошно пшеничне "Хуторок" 1 кг коштуватиме в АТБ – 19,9 грн, в Сільпо – 20,59 грн, у Novus – 23,35 грн. Середня ціна – 21,12 грн.

"Хуторок" 1 кг коштуватиме в АТБ – 19,9 грн, в Сільпо – 20,59 грн, у Novus – 23,35 грн. Середня ціна – Пачка вершкового масла "Біло" Селянське 72,6% 200 г обійдеться в середньому 75,16 грн. У Varus – 74,4 грн, в Сільпо – 75,49 грн, у Novus – 75,99 грн.

"Біло" Селянське 72,6% 200 г обійдеться в середньому 75,16 грн. У Varus – 74,4 грн, в Сільпо – 75,49 грн, у Novus – 75,99 грн. Соняшникова олія "Олейна" (1 пляшка 870 мл) коштуватиме в середньому 51,16 грн. В АТБ можна знайти за 43,9 грн, в Сільпо – 49,69 грн, у Varus – 59,9 грн.

Пакет цукру 1 кг обійдеться наразі у 28,4 грн в АТБ, 29,9 грн у Varus. Середня ціна за даними порталу Мінфін – 29,52 грн.

1 кг обійдеться наразі у 28,4 грн в АТБ, 29,9 грн у Varus. Середня ціна за даними порталу Мінфін – Ванільний цукор коштуватиме в середньому 1,5 грн за пачку.

коштуватиме в середньому за пачку. Сир кисломолочний "Молокія" 5% у пакеті 350 грамів коштуватиме в АТБ – 53,9 грн, у Сільпо – 51,99 грн.

"Молокія" 5% у пакеті 350 грамів коштуватиме в АТБ – 53,9 грн, у Сільпо – Ціна за баночку сметани "Простонаше" 20%, 200 г в АТБ – 29,5 грн, у Varus – 28,9 грн, в Сільпо – 29,79 грн. В середньому ціна становить – 29,4 грн.

"Простонаше" 20%, 200 г в АТБ – 29,5 грн, у Varus – 28,9 грн, в Сільпо – 29,79 грн. В середньому ціна становить – Куряче філе у супермаркетах коштує 16,17 грн за 100 г у Сільпо, 16,3 грн – у Varus, у Novus – 16,9 грн. Середня ціна за 300 г для рецепта – 49,35 грн.

у супермаркетах коштує 16,17 грн за 100 г у Сільпо, 16,3 грн – у Varus, у Novus – 16,9 грн. Середня ціна за 300 г для рецепта – Кілограм ріпчастої цибулі обійдеться в АТБ – 15,65 грн, у Varus – 14,5 грн, у Сільпо – 16 грн. Середня ціна за 2 цибулини приблизно 200 г – 3,1 грн.

Тому, згідно з цими даними, на налисники до Масляної треба витратити 368,9 гривні. Якщо готувати їх без начинки, то 20 млинців коштуватимуть 66 гривень. А зі солоною або солодкою начинкою — 8,8 гривні чи 9,3 гривні відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли вартість популярних продуктів в Україні має стабілізуватись.