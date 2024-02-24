Молочка дорожчає, але не вся: на які продукти знизилась ціна у лютому

Не усі ціни на молочку зросли

Вартість м'ясних продуктів зростає, а разом з ними і молочка. А саме подорожчали йогурт та кисломолочний сир.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну. Але є й молочні продукти, які навпаки подешевіли, це вершки та твердий сир.

Ціна йогурту у лютому

Ціна на йогурт

Вартість йогурту Активіа Класична 1,5%, 290 мл складає у магазинах "Varus" — 29, 00 грн. У Метро можна придбати такий же продукт, але 580 мл за 29,94 грн у середньому.

Вартість цього йогурту у січні складала за 290 мл — 25,34 грн, 580 мл — 28,07 грн. Тобто ціна виросла на 3, 66 грн та 1,87 грн відповідно.

Ціна кисломолочного сиру

Ціна на кисломолочний сир

У лютому 2024 року сир кисломолочний Простоквашино 9%, 300 г можна придбати за 80, 66 грн.

Зокрема його вартість складає у:

Novus — 84,99 грн,

Metro — 78,83 грн,

Varus — 81,40 грн,

Megamarket — 77,40 грн.

Зауважмо, що у січні його вартість складала 74,31 грн за 300 г, що на 6,35 грн дешевше.

Ціна твердого сиру

Ціна на сир

Сир твердий Звени Гора голландський 45%, 1 кг у лютому коштує 439,05 грн в середньому. Зокрема, у Metro — 499,10 грн, у Novus — 379,00 грн.

Минулого місця вартість сиру за 1 кг складала 467,94 грн, тобто ціна впала на 28,89 грн.

Ціна на вершки

Вартість вершків

Вершки Простоквашино 10%, 200 мл у лютому можна придбати в середньому за 23,26 грн. Зокрема:

Novus — 26,99 грн,

Metro — 20,70 грн,

Varus — 22,10 грн.

У січні їх вартість складала 25,80 грн, що на 2,54 грн більше.

Раніше "Телеграф" писав, що ціни на капусту впали через збільшення її кількості на ринку.