Є в домі у кожного: топ-5 продуктів, які дешевшають в Україні з початку березня

Найбільше змінилася ціна на сало

На початку березня в українських супермаркетах змінилися ціни на низку продуктів, а разом з ними помітно дешевшають курячі яйця, гречка, цукор, сало та свинина. Стало відомо, скільки зараз коштуватимуть ці продукти.

Детально ситуацію із цінниками у супермаркетах описали на сайті Мінфін. Згідно з цими даними, найбільше змінилося в ціні в період з лютого до березня домашнє сало.

Цукор і гречка, навпаки, зовсім трохи впали у ціні. Проте така тенденція продовжується вже кілька місяців.

Ціни на сало

Домашнє сало за останній місяць подешевшало із 257,67 до 239 гривень за один кілограм. Таким чином, різниця у вартості склала 18,67 гривні. При цьому солоне сало залишилося за попередньою ціною — 242,84.

Ціни на свинину

Свинячі грудки з лютого по березень подешевшали з 169,53 до 156,98. Разом різниця становила 12,55. Свиняча лопатка впала в ціні зі 168,27 до 161,59. Підчеревина також змінилася в ціні. Наразі кілограм коштує 166,95, а раніше 171,71.

Ціни на курячі яйця

Курячі яйця у березні також трохи змінилися в ціні. Наразі десяток яєць "Квочка" обходиться покупцям у 56,45 грн. У лютому продукт коштував 58,01. Натомість інші види на кілька гривень подорожчали.

Ціни на гречку

Порівняно з іншими продуктами гречка подешевшала на початку весни небагато, лише за кілька десятків копійок. Нині кілограм крупи коштує 27,65 гривні, а наприкінці зими вартість була 27,80.

Ціни на цукор

Кристалічний цукор у березні також опинився у списку продуктів, ціна на які впала. У випадку, як і з гречкою, різниця незначна, проте цукор дешевшає вже багато місяців поспіль. Кілограм продукту коштує зараз 29,52. Місяцем раніше його вартість становила 29,78.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за останній місяць стався значний спад цін на моркву. Усього за тиждень цінник впав на 14%, при цьому здається продукту залишається бажати кращого.