Скоро первый весенний праздник: сколько будет стоить приготовить блины к Масленице

Праздник обойдется не только этим блюдом

На масленицу, которая празднуется в Украине с 11 по 17 марта, хозяйки готовят вареники, клецки, пироги, разные мясные блюда, но главное — блины.

Украинцу для приготовления блюда из соленой и сладкой начинками нужно будет потратить почти 370 гривны. А себестоимость 20 блинчиков без начинки будет составлять 66 гривен, передает РБК-Украина.

Какие цены на ингредиенты для блинов в украинских супермаркетах

Пакет молока "Яготинское" 2,6% 0,9 л обойдется в АТБ – 35,7 грн, Сильпо – 43,19 грн, Novus – 37,69 грн. Средняя цена – 38,86 грн;

"Яготинское" 2,6% 0,9 л обойдется в АТБ – 35,7 грн, Сильпо – 43,19 грн, Novus – 37,69 грн. Средняя цена – Цена на яйца по 1 шт. у АТБ – 3,8 грн, в Сильпо – 4,59 грн, у Varus – 4,29 грн. Средняя стоимость за 4 яйца по рецепту – 16,9 грн.

по 1 шт. у АТБ – 3,8 грн, в Сильпо – 4,59 грн, у Varus – 4,29 грн. Средняя стоимость за 4 яйца по рецепту – Мука пшеничная "Хуторок" 1 кг обойдется в АТБ – 19,9 грн, в Сильпо – 20,59 грн, в Novus – 23,35 грн. Средняя цена – 21,12 грн.

"Хуторок" 1 кг обойдется в АТБ – 19,9 грн, в Сильпо – 20,59 грн, в Novus – 23,35 грн. Средняя цена – Пачка сливочного масла "Бело" Крестьянское 72,6% 200 г обойдется в среднем 75,16 грн. У Varus – 74,4 грн, в Сильпо – 75,49 грн, у Novus – 75,99 грн.

"Бело" Крестьянское 72,6% 200 г обойдется в среднем 75,16 грн. У Varus – 74,4 грн, в Сильпо – 75,49 грн, у Novus – 75,99 грн. Подсолнечное масло "Олейна" (1 бутылка 870 мл) будет стоить в среднем 51,16 грн. В АТБ можно найти за 43,9 грн, в Сильпо – 49,69 грн, Varus – 59,9 грн.

Пакет сахара 1 кг обойдется в 28,4 грн в АТБ, 29,9 в Varus. Средняя цена по данным портала Минфин – 29,52 грн.

1 кг обойдется в 28,4 грн в АТБ, 29,9 в Varus. Средняя цена по данным портала Минфин – Ванильный сахар обойдется в среднем в 1,5 грн за пачку.

обойдется в среднем за пачку. Сыр кисломолочный Молокия 5% в пакете 350 граммов будет стоить в АТБ – 53,9 грн, в Сильпо – 51,99 грн.

Молокия 5% в пакете 350 граммов будет стоить в АТБ – 53,9 грн, в Сильпо – Цена за баночку сметаны "Простонаше" 20%, 200 г в АТБ – 29,5 грн, в Varus – 28,9 грн, в Сильпо – 29,79 грн. В среднем цена составляет – 29,4 грн.

"Простонаше" 20%, 200 г в АТБ – 29,5 грн, в Varus – 28,9 грн, в Сильпо – 29,79 грн. В среднем цена составляет – Куриное филе в супермаркетах стоит 16,17 грн за 100 г в Сильпо, 16,3 грн – Varus, Novus – 16,9 грн. Средняя цена за 300 г для рецепта – 49,35 грн.

в супермаркетах стоит 16,17 грн за 100 г в Сильпо, 16,3 грн – Varus, Novus – 16,9 грн. Средняя цена за 300 г для рецепта – Килограмм репчатого лука обойдется в АТБ – 15,65 грн, Varus – 14,5 грн, Сильпо – 16 грн. Средняя цена за 2 луковицы примерно 200 г – 3,1 грн.

Поэтому, согласно этим данным, на блинчики к Масленице нужно потратить 368,9 гривны. Если готовить их без начинки, то 20 блинов будут стоить 66 гривен. А с соленой или сладкой начинкой – 8,8 гривны или 9,3 гривны соответственно.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда стоимость популярных продуктов в Украине должна стабилизироваться.