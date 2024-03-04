Ціни на популярні продукти мають стабілізуватись, але...: коли це відбудеться

Експерти прогнозують позитивну ситуацію на ринку

Протягом березня ціни на більшість круп та хлібобулочних виробів в Україні залишаться стабільними. Експерти зауважують, що здорожчання відбудеться лише на рис.

Блокада кордону з боку Польщі ніяк не впливає на вартість цих двох товарів. Про це повідомляє головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна, передає 24 Канал.

Як змінились ціни на продукти протягом січня-лютого 2024

Ціна на гречку знизилась на 5,2% – до 28,87 гривні за кілограм,

пшоно подешевшало на 4,4% – до 25,41 гривні за кіло,

крупи ячні впали в ціні на 2,6% і коштують зараз 15,51 гривні,

рис подешевшав ще на 0,2% – до 51,28 гривні за кіло,

ціна на крупи манні та пшеничні практично не змінились – 21,27 гривні за кілограм та 17,16 гривні за кілограм відповідно.

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку додав в ціні 1,5% – до 44,07 гривні,

хліб житній подорожчав на 1,7% – до 37,41 гривні за кіло,

ціна батона зросла на 0,3% – від 22,96 до 23,04 гривні за 500 грамів,

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подешевшав на 30 копійок – до 35,72 гривні за кілограм.

За її словами, у цьому місяці позитивної цінової тенденції на крупи та борошно не варто очікувати.

"У березні 2024 року цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься стабільною для споживачів, подорожчання не очікується. Єдиним винятком може бути імпортний рис, який може зазнати незначного здорожчання – в межах 7-10%", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 5 основних продуктів продовжують дешевшати на початку березня.