Якщо у пенсіонера є додатковий прибуток: чи вплине це на розмір виплати

Юристка пояснила, чи варто боятись змін

На розмір виплат для літніх людей впливає кількість відпрацьованих років стажу та заробітна плата. Інші додаткові фінансові нарахування не зможуть змінити суму пенсії.

Як пояснює позаштатний юрист видання "На пенсії" Вікторія Гусакова, посилаючись на закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", сума виплати для літної особи вираховується за формулою, в якій за основу береться заробітна плата застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія і коефіцієнт страхового стажу цього українця. Пенсія для українця залишиться незмінною, навіть якщо на рахунок поступлять будь-які виплати.

Гусакова зауважує, якщо пенсіонер вагається, чи можна вказувати пенсійну картку для додаткового прибутку, то можна піти або зателефонувати у відділення банку, де є особистий рахунок і спитати:

чи підтримує ваша картка інші перекази і якою є комісія з обслуговування платежів.

"Згідно з частиною 1 статті 1066 ЦК України, за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати та зараховувати на рахунок клієнта кошти, які йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування та видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком", — пояснила юрист.

Вона також додала, що гроші з переказу можна отримати в банку без картки, якщо особа візьме довідку про рахунок для нарахування коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов пенсіонер може збільшити свої виплати.