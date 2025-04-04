"Такі живуть у Криму і на Кавказі": українців налякала отруйна істота (відео)

Отруйна небезпека? В Україні помітили гігантську комаху.

У Дніпропетровській області на висохлому ґрунті місцеві жителі помітили величезну сколопендру. Відео з цією істотою швидко поширилося в соцмережах і викликало хвилю коментарів та здивування.

Що це за істота?

За попередніми оцінками, на відео, ймовірно, зафіксована Scolopendra cingulata — одна з найбільших багатоніжок Європи. Зазвичай вони мешкають у Криму, на Кавказі та в Середземномор’ї. Їхній укус дуже болючий і може спричинити сильний набряк, гарячку та алергічну реакцію.

Що кажуть у соцмережах?

Користувачі Telegram активно обговорюють появу сколопендри у регіоні, де її раніше не помічали:

"Це не наші, якщо я не помиляюсь, це Scolopendra cingulata. Такі живуть на Кавказі і в Криму, мега отруйні".

"А колись динозаври були. Ото дивина, уявляєте?"

"Обережно, вона може бути смертельно небезпечна!"

"Привезено бананами та ананасами".

Як вона тут опинилася?

Є кілька версій:

Потепління клімату сприяє міграції південних видів на північ. Могла приїхати разом із вантажем фруктів чи деревини. Хтось випустив її після утримання вдома як екзотичну тварину.

Що робити, якщо побачили сколопендру?

Не чіпайте її руками.

Якщо вона зайшла в дім — краще акуратно виловити та винести на вулицю.

При укусі — негайно звертайтесь до лікаря.

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