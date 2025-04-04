"Такі живуть у Криму і на Кавказі": українців налякала отруйна істота (відео)
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Отруйна небезпека? В Україні помітили гігантську комаху.
У Дніпропетровській області на висохлому ґрунті місцеві жителі помітили величезну сколопендру. Відео з цією істотою швидко поширилося в соцмережах і викликало хвилю коментарів та здивування.
Що це за істота?
За попередніми оцінками, на відео, ймовірно, зафіксована Scolopendra cingulata — одна з найбільших багатоніжок Європи. Зазвичай вони мешкають у Криму, на Кавказі та в Середземномор’ї. Їхній укус дуже болючий і може спричинити сильний набряк, гарячку та алергічну реакцію.
Що кажуть у соцмережах?
Користувачі Telegram активно обговорюють появу сколопендри у регіоні, де її раніше не помічали:
- "Це не наші, якщо я не помиляюсь, це Scolopendra cingulata. Такі живуть на Кавказі і в Криму, мега отруйні".
- "А колись динозаври були. Ото дивина, уявляєте?"
- "Обережно, вона може бути смертельно небезпечна!"
- "Привезено бананами та ананасами".
Як вона тут опинилася?
Є кілька версій:
- Потепління клімату сприяє міграції південних видів на північ.
- Могла приїхати разом із вантажем фруктів чи деревини.
- Хтось випустив її після утримання вдома як екзотичну тварину.
Що робити, якщо побачили сколопендру?
- Не чіпайте її руками.
- Якщо вона зайшла в дім — краще акуратно виловити та винести на вулицю.
- При укусі — негайно звертайтесь до лікаря.
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